Sarıya Bir Kıyak Daha...Şoförlerin Yaş Sınırı 68'e Yükseltildi!

İstanbul'da bulunan 18 bine yakın taksiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Ticari taksilere yönelik yeni gelişmeyi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu duyurdu.



Aksu'nun duyurusuna göre, şoförlerin yaş sınırında değişiklik yapıldı.



Bundan sonra azami şoför olma yaşı 65'ten 68'e çıkarıldı.



HER YIL SAĞLIK RAPORU ALMALARI GEREKECEK



Öte yandan ticari takside çalışmak isteyen 65-68 yaş aralığındaki şoförler, her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek.



Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı'nın da yayınladığı genelgede, bundan sonra 65 olan ticari taksi satın alma ve şoför olma yaş haddi 68'e çıkmış oldu.



Taksilerde yaş sınırı yükseltildi #1



69 YAŞINDAN GÜN ALANLAR KULLANAMAYACAK



Genelge kapsamında 69 yaşından gün alanların şoförlük yapamayacağı belirtildi.



İTEO Başkanı Aksu'nun mesajı şöyle:



"Değerli meslektaşlarımız; Ticari taksi alımı için ve şoförlük yapabilmek için 65 olan yaş şartı 68 olarak değiştirilmiştir. 69 yaşından gün alanlar bu genelgeden faydalanamayacaktır. 65-68 yaş arası çalışmak isteyenler, her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu almak zorundadırlar. Bu talebimizi dikkate alarak gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza esnafımız adına teşekkür ederiz."