PKK silahları bırakıyor! Terörsüz Türkiye yolunda tarihi adım

Terör örgütü PKK üyesi bir grup, bugün sabah saatlerinde Süleymaniye'nin Raperin ilçesinde silah bırakma töreni gerçekleştirecek.Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrı kapsamında örgüt bugünden itibaren silah bırakmaya başlayacak.Süleymaniye'nin Raperin ilçesinde gerçekleştirilecek olan törende 33 ila 44 kişilik bir grup, belirlenecek bir noktada silahlarını teslim edecek.* Terör örgütü PKK elebaşları Bese Hozat ve Mustafa Karasu,* Mesud Barzani'nin temsilcisi Hemin Hawrami,* Neçirvan Barzani'nin temsilcisi Dilşad Şahab* Irak İçişleri Bakanlığı temsilcisi,* Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı temsilcisi Tuğgeneral Tarık Ahmed* KYB temsilcisi* DEM Partisi Eş başkanları* DBP ve HDK heyetleri.Terör örgütü PKK'nın yarın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan kalabalık heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.Yaklaşık 150 kişiden oluşan grup, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki stadyum önünde toplandı. Grup daha sonra, Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan programı izlemek ve sürece destek vermek amacıyla Süleymaniye kentine hareket etti.Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Özgürlük için Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Ekin Yeter ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte, gazeteciler ve yazarlar da kafilede yer aldı.