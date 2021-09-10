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Bu Kadar Para Bakın Ne İçinmiş! Çantadan Çıkan Not Şok Etti!

Bu Kadar Para Bakın Ne İçinmiş! Çantadan Çıkan Not Şok Etti!

Denizli'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.B. ile yakalama kararı bulunan eşi O.B., gizlendikleri hücre evinde polis tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada bir çantada 17 bin 150 euro ile birlikte "Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız" yazılı not bulundu.

Ekleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 16:55
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 16:58
Bu Kadar Para Bakın Ne İçinmiş! Çantadan Çıkan Not Şok Etti!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmen H.B. ile yakalama kararı bulunan kocası eski öğretmen O.B.'nin İstiklal Mahallesi'nde bir hücre evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, O.B. ile H.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.


'BAYRAM HARÇLIKLARINIZ'
Evde yapılan aramada bir çantada 17 bin 150 euro ile 'Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız' yazılı not bulundu. Para ve notun, FETÖ'nün üst düzeydeki kişiler tarafından gönderildiğinin sanıldığı belirtildi. Sorgularının ardından H.B. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kocası O.B. ise arandığı Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Fetö


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