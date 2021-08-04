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Lohusalık Sendromu Nedir? Lohusalık Sendromuna Ne İyi Gelir?

Lohusalık Sendromu Nedir? Lohusalık Sendromuna Ne İyi Gelir?

Lohusalık sendromu; doğum sonrası süreçte annede meydana gelen ruh hali değişimidir. Anne bedeninin eski haline dönmesi için belirli bir süreye ihtiyacı vardır. Bu sürece lohusalık dönemi adı verilirken her bireyde bu süreç çeşitli zorluklarla gerçekleşmektedir. Peki, Lohusalık sendrom nedir? Lohusalık sendromuna ne iyi gelir? Lohusalık sendromu belirtileri fark edilmezse…

KADIN / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 14:13
Lohusalık Sendromu Nedir? Lohusalık Sendromuna Ne İyi Gelir?

Vücudun hem fiziksel hem de ruhsal değişimlere uğraması beraberinde birbirinden farklı semptomların ortaya çıkmasını sağlar. Bu durum hamilelik sonrasında gerçekleşen lohusalık döneminde de yaşanır. Ani duygu değişimlerinin, hormon dengesinin ve hamilelik sürecinden çıkmanın birbirinden farklı sonuçları vardır. Bu sonuçların yaşandığı doğumdan sonraki döneme lohusalık adı verilmektedir. Peki, lohusalık nedir? En genel tanımıyla lohusalık; doğumdan sonra anne bedeninin eski haline dönmeye çalıştığı süreye verilen isimdir. Tıbbi bir ifadeyle postpartum ve puerperiyum dönemi de denilebilmektedir.

Lohusalık Kaç Gün Sürer?


Lohusalık, doğum sürecinin bitmesinin ardından yaşanan dönemdir. Bu dönemde annenin vücudu gebelik öncesindeki haline dönmeye çalışır. Lohusalık hakkında bu bilgileri edinen kişilerin aklında ise lohusalık kaç gün sürer? Sorusu yer almaktadır. Lohusalık, doğumdan sonraki sürecin 6 ila 8 haftasını kapsamaktadır. Doğumun ardından geçen 2 aylık süreçte lohusalık dönemi sona ermektedir.



Lohusalık Kanaması Ne Kadar Sürer?


Lohusalık kanaması da lohusalık döneminin getirilerinden birisidir. Bu kavram ile ilk kez karşılaşacak olan kişilerde çeşitli endişeler olması mümkündür. Doğum sonraki dönemde meydana gelen lohusalık kanaması ne kadar sürer? Sorusunu soranlar her geçen gün artmaktadır. Lohusalık döneminde meydana gelen lohusalık kanaması ortalama 6 hafta sürmektedir.

Doğum Sonrası Depresyon Belirtileri Nelerdir?


Lohusa depresyonu yeni doğum yapmış pek çok kişinin yaşadığı depresyon türüdür. Her hamilelikte çeşitli şekillerde ortaya çıkan lohusa depresyonu çeşitli belirtiler göstermektedir. Ailenin bu belirtilere dikkat ederek yeni doğum yapmış annenin ruh halini gözlemlemesi son derece önemlidir. Peki, doğum sonrası depresyon belirtileri nelerdir?

• Depresif ruh hali,

• Duygu durum değişiklikleri,

• Sürekli ağlama,

• Sevdiklerinizden uzaklaşma hali,

• İştahsızlık,

• Aşırı yemek,

• Uykusuzluk

• Sürekli uyku hali,

• Enerjisizlik ve yorgun hissetme,

• Keyifsizlik,

• Asabiyet ve öfke,

• Kötü bir anne olma korkusu,

• Değersizlik hissetme,

• Odaklanma problemi,

• Şiddetli panik atak,

• Bebeği istememe ve bebeğe zarar verme isteği,

• Ölüm ve intihar düşüncesi,



Lohusalık belirtileri nelerdir? sorusunun cevabı alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda bu şekilde gerçekleştirilmektedir.

Lohusalık Kanaması Ne Kadar Sürer?Lohusalık Kaç Gün Sürer?Lohusalık Nedir


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