Lohusalık Sendromu Nedir? Lohusalık Sendromuna Ne İyi Gelir?

Vücudun hem fiziksel hem de ruhsal değişimlere uğraması beraberinde birbirinden farklı semptomların ortaya çıkmasını sağlar. Bu durum hamilelik sonrasında gerçekleşen lohusalık döneminde de yaşanır. Ani duygu değişimlerinin, hormon dengesinin ve hamilelik sürecinden çıkmanın birbirinden farklı sonuçları vardır. Bu sonuçların yaşandığı doğumdan sonraki döneme lohusalık adı verilmektedir. Peki, lohusalık nedir? En genel tanımıyla lohusalık; doğumdan sonra anne bedeninin eski haline dönmeye çalıştığı süreye verilen isimdir. Tıbbi bir ifadeyle postpartum ve puerperiyum dönemi de denilebilmektedir.





Lohusalık Kaç Gün Sürer?



Lohusalık Kanaması Ne Kadar Sürer?



Doğum Sonrası Depresyon Belirtileri Nelerdir?



Lohusalık, doğum sürecinin bitmesinin ardından yaşanan dönemdir. Bu dönemde annenin vücudu gebelik öncesindeki haline dönmeye çalışır. Lohusalık hakkında bu bilgileri edinen kişilerin aklında ise lohusalık kaç gün sürer? Sorusu yer almaktadır. Lohusalık, doğumdan sonraki sürecin 6 ila 8 haftasını kapsamaktadır. Doğumun ardından geçen 2 aylık süreçte lohusalık dönemi sona ermektedir.Lohusalık kanaması da lohusalık döneminin getirilerinden birisidir. Bu kavram ile ilk kez karşılaşacak olan kişilerde çeşitli endişeler olması mümkündür. Doğum sonraki dönemde meydana gelenSorusunu soranlar her geçen gün artmaktadır. Lohusalık döneminde meydana gelen lohusalık kanaması ortalama 6 hafta sürmektedir.Lohusa depresyonu yeni doğum yapmış pek çok kişinin yaşadığı depresyon türüdür. Her hamilelikte çeşitli şekillerde ortaya çıkan lohusa depresyonu çeşitli belirtiler göstermektedir. Ailenin bu belirtilere dikkat ederek yeni doğum yapmış annenin ruh halini gözlemlemesi son derece önemlidir. Peki,• Depresif ruh hali,• Duygu durum değişiklikleri,• Sürekli ağlama,• Sevdiklerinizden uzaklaşma hali,• İştahsızlık,• Aşırı yemek,• Uykusuzluk• Sürekli uyku hali,• Enerjisizlik ve yorgun hissetme,• Keyifsizlik,• Asabiyet ve öfke,• Kötü bir anne olma korkusu,• Değersizlik hissetme,• Odaklanma problemi,• Şiddetli panik atak,• Bebeği istememe ve bebeğe zarar verme isteği,• Ölüm ve intihar düşüncesi,sorusunun cevabı alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda bu şekilde gerçekleştirilmektedir.