Sosyal Medya Platformlarının Tehlikeli Oyunu!

Son dönemde, sosyal medya tartışmaları dünya gündeminden düşmüyor. ABD'de sosyal medya şirketlerinin platformlarını kasten bağımlılık yapacak şekilde tasarlayıp tasarlamadığını inceleyen bir dava açılmasının ardından benzer bir adım da Avrupa'dan geldi.Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu'nun, sosyal medya platformu TikTok'un 'bağımlılık yaratan tasarımının' AB hukukunu ihlal ettiğine hükmeden son kararı, sosyal medyanın gerçekten bağımlılık yapıcı olup olmadığına ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdi.Komisyon, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, bildirimler ve kişiselleştirilmiş akışı, kullanıcıların ruhsal ve fiziksel sağlığı açısından potansiyel olarak zararlı unsurlar diye işaretledi.Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin California eyaletinde başlayan bir sosyal medya 'bağımlılığı' davasında Google ve Meta platformlarına yönelik benzer iddialar değerlendiriliyor. KGM takma adıyla anılan davacı ve avukatları, Instagram gibi uygulamaların özellikle genç kullanıcıları ekrana bağlamak üzere kasıtlı olarak tasarlandığını savunuyor.Uzmanlara göre sosyal medya şirketleri başarıyı, kullanıcıların cihaz başında geçirdiği süreyle ölçüyor ve bu da reklam gelirlerini artırıyor.ABD'deki New York Üniversitesi'nde medya, kültür ve iletişim doçenti olan Natasha Schull'a göre sosyal medya platformları, öngörülemez ödüller sunmaları ve beğeni ile yorum gibi çok hızlı geri bildirim sağlamaları bakımından kumar makinelerine benzer şekilde çalışıyor.