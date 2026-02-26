Galaxy S26 Ultra’nın Gizli Kamera Modu Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, gizli bir 24 megapiksel kamera moduna ev sahipliği yapıyor. Ancak bu özel çözünürlük ayarını kullanmak isteyen kullanıcıların telefonlarına ek bir uygulama indirmesi gerekiyor.Akıllı telefon, markanın bugüne kadarki en gelişmiş kamera sistemiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Şirket, 200 megapiksel ana kamerayı ve 50 megapiksel telefoto kamerayı daha geniş diyafram açıklıklarıyla donatıyor. Bu yenilik sayesinde kamera sensörüne çok daha fazla ışık giriyor ve hem fotoğraf hem de video kalitesi gözle görülür şekilde artıyor.Cihazın kamera menüsünde standart olarak sunulan 12, 50 ve 200 megapiksel çözünürlük seçenekleri bulunuyor. Telefon aynı zamanda 24 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekilmesini de destekliyor. Fakat bu gizli seçeneği aktif hale getirmek için cihazın kendi ayarları yeterli olmuyor.Bu moda erişmek isteyen Galaxy S26 Ultra sahiplerinin Galaxy Store mağazasına girerek Camera Assistant uygulamasını telefonlarına kurması şart. Resmi bir Samsung yazılımı olan bu uygulama, ne yazık ki cihazda yüklü olarak gelmiyor. Kurulum işlemini tamamladıktan sonra uygulama içerisinden 24 megapiksel seçeneğini aktifleştirdiğinizde, bu özellik artık varsayılan kamera uygulamasında görünür hale geliyor.Her bir çözünürlük ayarı çekim sırasında farklı bir amaca hizmet ediyor. Örneğin 12 megapiksel modu; dinamik aralık, düşük grenlenme ve renk doğruluğu açısından en başarılı sonuçları veriyor. Diğer taraftan 50 ve 200 megapiksel modları çok daha fazla detay yakalıyor. Bu yüksek çözünürlükler, fotoğrafları kırparken veya yakınlaştırırken büyük avantaj sağlasa da renk ve dinamik aralık performansı bazen geride kalabiliyor.İşte tam bu noktada 24 megapiksel modu, tüm bu seçenekler arasında mükemmel bir denge kurmayı başarıyor. Bu mod, 12 megapikselden daha detaylı görüntüler sunarken, aynı zamanda yüksek çözünürlüklü diğer modlara kıyasla çok daha iyi bir dinamik aralık ve renk performansı sergiliyor.Varsayılan kameraya eklenen bu yeni ayar, Expert RAW uygulamasındaki 24 megapiksel modundan tamamen farklı çalışıyor. Doğrudan bas-çek fotoğrafçılık için özel olarak optimize edilen bu mod sayesinde, kaliteli fotoğraflar elde etmek için ISO, deklanşör hızı veya pozlama ayarlarıyla manuel olarak uğraşmanıza hiç gerek kalmıyor.