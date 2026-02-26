İmamoğlu'ndan Yeni 'Tiyatro' Hamlesi! Partililere Talimat Verdi

CHP, 2 Mart'ta 'Milletle Birlikte, Milletin Emrinde' isimli program ile ülkeyi yönetmeye aday kadrolarını ve birtakım seçim vaatlerini açıklayacak. 9 Mart'ta ise merakla beklenen İBB davası görülecek. Yoğun bir takvim sürecine girmeye hazırlanan partide bir yandan da İmamoğlu'ndan gelen şaşırtıcı talimatlar dikkat çekiyor.Kulislere yansıyan son iddiaya göre Ekrem İmamoğlu, mahkeme savunmasını siyasi zemine oturtabilmek için 2 Mart'taki programa dönük olarak partililere yeni talimatlar verdi.Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde görev alan politika kurulu üyeleriyle yoğun iletişim halinde olan İmamoğlu'nun, 2 Mart programında kendisi lehine özel sloganlar üretilmesini istediği, bunu da mahkeme günü argüman olarak kullanmayı planladığı öne sürüldü.Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısında ana gündem maddelerinden birinin de İmamoğlu'nun bu talimatı olduğu ve konu üzerine çalışmaların başladığı aktarıldı.CHP'nin 2 Mart'ta düzenleyeceği program, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını alevlendirecek dikkat çekici diğer detaylarıyla da ön plana çıkıyor. Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu programda ülkeyi yönetmeye aday 350 kişilik kadrosunu tek tek tanıtacak, kendisinin ortada yer aldığı devasa bir toplu fotoğraf çektirecek.Özel'in kürsüde cumhurbaşkanı adaylığına yönelik güçlü sinyaller veren uzun bir konuşma yapması da bekleniyor. İmamoğlu ile arasının son dönemde açıldığı öne sürülen Özel'in aynı gün birkaç seçim vaadini de ilk kez kamuoyu ile paylaşması öngörülüyor.