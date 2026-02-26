Özgür Özel İlahi Okunmasından Rahatsız Oldu! ' Meclis'te Olmaz '

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Bakırköy'de partisinin düzenlediği mitingde konuştu.Kendisini dinlemeye gelen seçmenine seslenen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısı hakkında da değerlendirmeler yaptı.Son zamanların popüler ilahisi 'Kabe'de Hacılar' hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Özgür Özel, 'Meclis'te ilahi okunmaz.' dedi.Özel, aynı konuşmasında okullara Ramazan genelgesi gönderen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de yuhalattı.Özel, şöyle konuştu;'Bugün grup toplantısında ilahi okuyor. O ilahi, okuyanların ağzına yakışır ama siyasetin konusu değildir.Sen çıkınca oraya ilahi okumayacaksın. Bugün çıkmış grup toplantısında ilahi okuyor.O ilahiyi hocalar okur, hafızlar okur. İlahi orada uygun mekanda, uygun yerde, uygun şekilde okunur.Sabiciklere 4 yaşında, 5 yaşında… Ailesi karışır ailesi. Sen ne orucuna karışırsın, ne namazına karışırsın? Ailesi karışır.Bu kutuplaştırıcı, bile bile kriz çıkarmaya çalışan Milli Eğitim Bakanı'na da onu atayan patronuna da geçit vermeyeceğiz.'