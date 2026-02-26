Özgür Özel İlahi Okunmasından Rahatsız Oldu! ' Meclis'te Olmaz '
Bakırköy'de konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bugün çıkmış grup toplantısında ilahi okuyor" diyen Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de seçmenine yuhalattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Bakırköy'de partisinin düzenlediği mitingde konuştu.
Kendisini dinlemeye gelen seçmenine seslenen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısı hakkında da değerlendirmeler yaptı.
'ÇIKMIŞ KÜRSÜYE İLAHİ OKUYOR'
Son zamanların popüler ilahisi 'Kabe'de Hacılar' hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Özgür Özel, 'Meclis'te ilahi okunmaz.' dedi.
TEKİN'İ YUHALATTI
Özel, aynı konuşmasında okullara Ramazan genelgesi gönderen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de yuhalattı.
Özel, şöyle konuştu;
'SEN KÜRSÜDE İLAHİ OKUMAYACAKSIN'
'Bugün grup toplantısında ilahi okuyor. O ilahi, okuyanların ağzına yakışır ama siyasetin konusu değildir.
Sen çıkınca oraya ilahi okumayacaksın. Bugün çıkmış grup toplantısında ilahi okuyor.
O ilahiyi hocalar okur, hafızlar okur. İlahi orada uygun mekanda, uygun yerde, uygun şekilde okunur.
'MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'
Sabiciklere 4 yaşında, 5 yaşında… Ailesi karışır ailesi. Sen ne orucuna karışırsın, ne namazına karışırsın? Ailesi karışır.
Bu kutuplaştırıcı, bile bile kriz çıkarmaya çalışan Milli Eğitim Bakanı'na da onu atayan patronuna da geçit vermeyeceğiz.'