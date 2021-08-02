USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
FETÖ'cüler Kırgızistan'da böyle korundu! 'Sarı bantlılara dokunmayın'

FETÖ'cüler Kırgızistan'da böyle korundu! 'Sarı bantlılara dokunmayın'

FETÖ'cü Gürbüz Sevilay, Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı ile birlikte çalıştığını itiraf ederek "‘İnandı iddianamesinde FETÖ’cü Ö.Ö.’nün ifadesine de yer verildi. 2005’te Kırgızistan’da devrim olduğunu hatırlatan Ö.Ö., “Abiler, ‘Kolunuza sarı bant takın’ dediler. Sarı bant takanlara polis ve asker dokunmadı”"

Güncel / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:25
FETÖ'cüler Kırgızistan'da böyle korundu! 'Sarı bantlılara dokunmayın'

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan hazırlanan iddianamede ifadeleri yer alan Gürbüz Sevilay ve Ö.Ö.'nün anlattıkları, örgütün Kırgızistan'daki faaliyetlerini ortaya koydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, PKK/YPG'nin füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma gibi ihtiyaçlarını karşılayan FETÖ mensubu Gürbüz Sevilay'ın ifadelerine yer verildi.

ÖRGÜTTE KISKANÇLIK KRİZİ


2017'de Kırgızistan'a gittiğinde Orhan İnandı'yla görüştüğünü anlatan Sevilay, şunları söyledi: “Orhan İnandı, bana yardımcı olacağını söylediği örgüt mensubu Mustafa Bozkurt'la irtibatlandırdı. O tarihte Mustafa Bozkurt ile Kırgızistan eski içişleri bakan yardımcısının eşinin, inşaat ve madencilik alanında ortak şirketleri bulunuyordu ve Rusya'da hazır irtibatlı oldukları pazarları vardı. Bu kişilerin şirketiyle, benim getireceğim malzemeler ve ürünlerle ortak şirket kurmayı kararlaştırdık. Bir firma kurduk ve yer kiraladık. Kırgızistan eski içişleri bakan yardımcısının eşiyle farklı iş alanlarında ticari faaliyet yürütme kapsamında sohbetlerimiz başladı. Mustafa Bozkurt, bu gelişmeyi kıskanarak aramızda başlayan anlaşmazlıklar neticesinde Kırgızistan'da faaliyet yürütemedik.”

FETÖ'NÜN OKULLARINA BİR ŞEY OLMADI


Yalova Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ö.Ö.'nün beyanları da iddianamede yer aldı. Ö.Ö., ifadesinde, “2005'de Kırgızistan'da devrim oldu, Askar Akayev cumhurbaşkanlığından indirildi ve her yer yağmalandı. Ancak FETÖ'ye bağlı okullara hiçbir şey olmadı. Çünkü asker ve polis sürekli etrafında nöbet tutuyordu. FETÖ yapılanması içerisindeki abiler ve Kırgızıstan polis ile askerleri ‘kolunuza sarı bant takın' dediler. Sarı bant takan kişilere polis ve asker dokunmuyordu” dedi.

Orhan İnandı IddianameFetö'nün OkullarıFetö'nün Orta Asya Sorumlusu


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı