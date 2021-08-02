Bakan Soylu'dan sosyal medyadaki fırsatçılara sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Muğla-Milas'ta yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın üzerinden kurguladığı nefret söylemine tepki gösterdi. 'Bu işi siyasi amaçala körüklemek isteyenler, burada canhıraş bir mücadele ortaya koyan ormancısından gönüllüsüne herkese haksızlık ediyorlar' diyen Soylu 'Yerleşim yerlerine girmeden bu rüzgara düşük neme rağmen birçok yangınımız söndürülmüştür' dedi.





İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:





BU YAPTIĞINIZ YANLIŞTIR



GENEL BAŞKANDAN BİR İSTİRHAMIMIZ VAR



SİZİN BELEDİYE BAŞKANLARINIZLA ÇALIŞIYORUZ



Devletin bütün kurumları büyük sarf ediyor. Dün 13 tane ormancı Antalya'da yangının içerisinden alındı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun yangınlarla ilgili tutumuna tepki göstererek, 'Bu yaptığınız yanlıştır' dedi.Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var biz 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır' diye bir şey söylemedik. Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var. Siz dönüp bizim ormanları Şu anda sosyal medyanın yüzde 50'si tevzirat ve yalandır. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışıyorlar. Yüzlerce hesap tespit ettik.Bu konuda yaptığınız, yapacağınız açıklamaları dikkatle seçmeniz gerekiyor. Bakın biz bir pandemi süreci geçirdik. Sağlık çalışanlarımızı alkışladık, çiçek gönderdik, tweetler attık. Burada da bu işin profesyoneli, ateşin ortasında olan ormancı kardeşlerimizi rencide edecek çıkışlardan kaçınmalısınız.Bir vekil çıkmış oraya gittim ormancı görmedim diyor. Göremezsiniz tabi. Ormancı ateşin ortasında. Orada sizin görmemenizin nedeni ateşin ortasında canla başla çalışmaları. 10 ormancımız yangının ortasında kaldı. Onlar oradan zor kurtarıldı. Oh dedik.Bu dönemde bu yangında bunu yapmasınlar. Birlik beraberliğin zamanı.Bizler burada sizin belediye başkanlarınızla çalışıyoruz. Biz görmüyor muyuz onların nasıl canla başla mücadele ettiğini. Onlara da haksızlık ediyorsunuz. Bunları söylediğiniz zaman başkalarının da bir şeyler söyleme durumu doğar. Buna gerek yok.Yüzde 90'ı yalan ve tezvirat olan sosyal medya karalamalarına alet olmayalım.