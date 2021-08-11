Kamu işçisi ne kadar zam aldı? Kamu işçisi zam oranı 2021!

Kamu işçisi zam oranı belli oldu. Kamuda çalışan 700 binden fazla işçi için zam oranı açıklığa kavuştu. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçiler için zam görüşmeleri tamamlandı. TÜRK-İş ve Çalışma Bakanlığı görüşmeleri neticesinde zam oranı açıklandı. Peki kamu işçileri ne kadar zam aldı? Kamu işçilerine zam oranı ne kadar? Sizler için kamu işçisi zam oranı 2021 detaylarını yazdık.









Kamu İşçileri Ne Kadar Zam Aldı?



Kamu işçileri için toplu iş sözleşmesi kesin zam oranlarını Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bilgin yaptığı açıklamalarda kamu işçilerini enflasyona ezdirmeyeceğini belirtti. İşte kamu işçisi zam oranları 2021:-Kamuda düşük ücret alan işçilere 500 Türk lirası zam yapıldı. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi.-Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 12 ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı zam yapıldı.haberinin detayları son açıklamalara göre bu şekildedir.