Kamu işçisi ne kadar zam aldı? Kamu işçisi zam oranı 2021!

Kamuda çalışan 700 binden fazla işçi için yapılan zam belli oldu. TÜRK-İş ve Çalışma Bakanlığı görüşmeleri neticesinde zam oranı açıklandı. Peki Kamu işçilerine zam oranı ne kadar? Kamu işçisi ne kadar zam aldı? İşte Kamu işçisi zam oranı 2021…
Kamu işçisi zam oranı belli oldu. Kamuda çalışan 700 binden fazla işçi için zam oranı açıklığa kavuştu. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçiler için zam görüşmeleri tamamlandı. TÜRK-İş ve Çalışma Bakanlığı görüşmeleri neticesinde zam oranı açıklandı. Peki kamu işçileri ne kadar zam aldı? Kamu işçilerine zam oranı ne kadar? Sizler için kamu işçisi zam oranı 2021 detaylarını yazdık.