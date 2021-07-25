Yerli aşıdaki bu özellik diğerlerinde yok! Dünyanın bir numarası olacak!

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili Sabah'aaçıklamalarda bulundu. Salgının başlamasından bu yana, birlikte başarma yaklaşımıyla yürütülen yenilikçi aşı adayları arasında yaygın kullanıma en yakın olan aşı adayının VLP aşı adayı olduğunu belirten Mandal, virüs benzeri parçacık (VLP) aşısının Faz-2 çalışmasını önümüzdeki günlerde tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.



'YAN ETKİ İLE KARŞILAŞMADIK'



VLP aşısının insanda ilk aşama denemeleri olan Faz-1 çalışmasına 36 gönüllü ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile beraber katıldığına değinen Mandal, '17 Nisan 2021 tarihinde Ankara Onkoloji Hastanesi'nde birinci doz aşımızı ve 21 gün sonra ikinci doz aşımızı başarılı bir şekilde olduk. Herhangi bir yan etki ile karşılaşmadık' diye konuştu.



Faz-2 çalışmasında VLP aşı adayımızın virüsün İngiliz varyantında bulunan mutasyonuna karşı ayrıca geliştirilen tasarımını da dâhil ettiklerini ifade eden Mandal, 'Toplam 330 gönüllü olacak şekilde 110 kişiye Vuhan varyantı için geliştirilen orijinal tasarımlı VLP aşı adayı, 110 kişiye İngiliz varyantı için geliştirilen VLP aşı adayı ve 110 kişiye de 1. doz VLP orijinal ve 2. doz VLP İngiliz varyantı için geliştirilen aşı adayları ile aşılama yapılıyor.



Faz-2 çalışmasını önümüzdeki günlerde tamamlamayı hedefliyoruz. Faz-3 çalışmasına VLP aşı adayımızın Delta varyantına karşı tasarım içerecek şekilde dâhil edilmesini sağlayacağız. VLP aşı adayımızın bir özelliği de Varyantlara karşı hızlı bir şekilde uyarlanabilen bir teknolojiye sahip olması. Bu kapsamda VLP aşı adayımızın yeni ortaya çıkabilecek varyantlara karşı hızlı bir şekilde uyarlanabilmesinin hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli olduğunu düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.



YÜKSEK ANTİKOR İÇİN İLERİ TASARIM



Klinik aşamaya geçen 2. aşı adayının da yenilikçi inaktif aşı adayı olduğunu bildiren Mandal, 'Faz-1 çalışmaları Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 Nisan 2021 tarihinde başladı. Yenilikçi inaktif aşı adayımız da geleneksel aşı teknolojisi olan diğer inaktif aşı adaylarından farklıdır. Bu aşıda, inaktif aşılarda kullanılan adjuvantına yenilikçi bir adjuvant eklenerek daha yüksek antikor yanıtının elde edilebilmesi için ileri bir tasarım kullanılıyor.'



'Klinik aşamaya geçmesi beklenen bir diğer aşı adayımız da adenovirüs aşı adayıdır. Önemli bir yetkinliği temsil eden TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu'nun diğer aşı adayları olan DNA, rekombinant Spike, ASC zerrecik teknolojisi aşı adayı ve mRNA aşı adaylarının süreçleri de hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor' dedi.