Birçok ülkeye yayılan delta varyantı büyük bir paniğe sebep oluyor. Neredeyse tüm ülkelerde aktif olarak bulunan delta varyantına aşının işe yarayıp yaramadığı merak ediliyor. Belirtilerin grip belirtilerine benzemesi sebebiyle anlaşılmaması ise varyantın yayılmasının en büyük sebebi! Peki, delta varyantı boğaz ağrısı yapar mı?





Delta Varyantı Boğaz Ağrısı Yapar mı?

Delta Varyantı Belirtileri Nelerdir?



Biontech Aşısı Delta Varyantına Karşı Etkili mi?



Pandemi sürecinin devam etmesiyle birlikte virüs yeni varyantlarını oluşturuyor. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda tespit edilen delta varyantı, soğuk algınlığına benzemesi sebebiyle pek çok kişi tarafından fark edilemiyor. Yurt dışında gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar doğrultusunda delta varyantına yakalanan gençlerde çeşitli semptomların meydana geldiği kanıtlandı. Virüsün kendi içerisindeki değişimlerine bağlı olarak yeni belirtilerin de meydana geliyor olmasına dikkat çekildi. İşte, yapılan araştırmalar doğrultusundasorusunun cevabı!Delta varyantı yaş grubu fark etmeksizin bulaştığı kişilerde yaygın olarak baş ve boğaz ağrısına sebep olmaktadır. Her yaş grubunda görülebilen delta varyantının belirtilerine dikkat edilerek belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek gerekmektedir. Bulaşıcılığı oldukça yüksek olan delta varyantını başka bireylerebulaştırmamak adınagörülür görülmez izolasyon sağlanmalıdır. Bu duruma göre alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusundaCoronavirüsün değişime uğrayarak yeni bir mutasyona evrilmesi ile birlikte delta varyantı ortaya çıktı. Kısa süre içerisinde pek çok araştırmanın konusu haline gelen delta varyantı hakkında bilimsel sonuçlar elde edilirken halkın soruları cevaplandırıldı. Halktan gelen delta varyantı belirtileri nelerdir sorusunu cevaplandıran alanında uzman doktorlar varyanta karşı dikkatli olunduğu sürece delta varyantının tespit edilebileceği belirtilmiştir. Peki,• Boğaz ağrısı,• Baş ağrısı,• Ateş,• Mide bulantısı,• Burun akıntısı,• Grip,• Nezle,• Kas ağrısı,• Nefes darlığı,• Öksürük,Delta varyantı belirtileri arasında yaygın olarak görülen belirtilerdir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda maske ve mesafe kurallarına uyarak coronavirüs testi gerçekleştirilmelidir.Delta varyantı hızlı bir şekilde tüm dünyada yayılımını gösterirken Biontech aşısı delta varyasyonuna karşı etkili mi? tartışması gündeme geldi. Biontech aşısı olanların merak ettiği soruya alanında uzman doktorlardan yanıt gecikmedi! Uzmanlar delta varyantı riskinin Biontech aşısı olan kişilerde daha az olduğunu belirtti.sorusuna ise yapılan araştırmalar doğrultusunda aşının varyanta karşı etkisi olduğu yönünde açıklama yapıldı.Sorusu ve daha fazlası gerçekleştirilmeye devam eden bilimsel araştırmalar sonucunda kesinlik kazanacak.