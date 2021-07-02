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Fetullah Gülen'in akrabası olan Munise Gülen kıskıvrak yakalandı!

Fetullah Gülen'in akrabası olan Munise Gülen kıskıvrak yakalandı!

FETÖ'cü aynı zaman FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olan Munise Gülen, İzmir'de saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan Munise Gülen'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 2 Temmuz 2021 Cuma 08:59
Fetullah Gülen'in akrabası olan Munise Gülen kıskıvrak yakalandı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.


SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI


İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin yaptığı operasyonla Munise Gülen, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ


Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Munise Gülen, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Böylece Munise Gülen de Fetö'den tutuklananlar isim listesine girmiş oldu.

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