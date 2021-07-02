USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,28
 
Ana Sayfa
Ekonomi
Bakanlık'tan kredi kartıyla alışverişe taksit düzenlemesi!

Bakanlık'tan kredi kartıyla alışverişe taksit düzenlemesi!

Elektrikli aletler, taşıt, mobilya ve kuyum sektöründeki alışverişlere BDDK tarafından taksit sınırlaması getirildi. Ticaret Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre taksit sınırlaması ile ilgili getirilen kısıtlamaya paralel olarak yönetmelik hazırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik gereğince taksitlendirme süreci, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonunda 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşyada 4 ay, tablet bilgisayarda 6 ay, fiyatı 5 bin liranın altındaki televizyonlarda 9 ay, 5 bin lira ve bu tutarın üzerindeki televizyon satışlarında 4 ay olacak şekilde düzenlendi.

Ekonomi / 2 Temmuz 2021 Cuma 10:36
Bakanlık'tan kredi kartıyla alışverişe taksit düzenlemesi!

Ticaret Bakanlığı, taşıt, mobilya, elektrikli eşya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü.

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi.

Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.

Taksitlendirme süresi, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonunda 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşyada 4 ay, tablet bilgisayarda 6 ay, fiyatı 5 bin liranın altındaki televizyonlarda 9 ay, 5 bin lira ve bu tutarın üzerindeki televizyon satışlarında 4 ay olacak.

Bu süre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşyalarda 9 ay, mobilyada 9 ay, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda ise 18 ay olarak uygulanacak.

TAŞIT DEĞERLERİNE GÖRE TAKSİTLENDİRME SÜRESİ

Taksitlendirme süresi nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 48 ayı, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 36 ayı, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 24 ayı ve 750 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 12 ayı geçemeyecek.

Nihai fatura değeri 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıt satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 3 ayı geçemeyecek. Diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da dün söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

Resmi Gazete'deTaksit SınırlandırmasıKredi Kartı TaksitTaksitlendirme Süresi

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı