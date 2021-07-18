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Köy korucularının aldığı ücrete HDP ve CHP karşı çıktı!

Köy korucularının aldığı ücrete HDP ve CHP karşı çıktı!

Terörle mücadelede dağlarda bekçilik yapan köy korucularına yapılan zam, HDP'li ve CHP'li vekilleri rahatsız etti.

Güncel / 18 Temmuz 2021 Pazar 11:47
Köy korucularının aldığı ücrete HDP ve CHP karşı çıktı!

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yapılan düzenlemelerden biri de köy korucularının maaşları...

Terörle mücadelede güvenlik güçlerinin gözü kulağı olan köy korucuları 1985 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir numaralı yardımcısı konunumunda.

Normal devlet memuru statüsüne ulaşamayan köy korucularının maaşları da memur maaşlarına oranla düşük..

ASGARİ ÜCRET ALACAKLAR

Yeni düzenleme ile birlikte asgari ücretinde altında maaş alan köy korucularının maaşları net olarak 2 bin 822 TL'ye çıkarıldı. Ancak köy korucularının maaşlarına yapılan zam kararına CHP ve HDP'li vekiller Meclis'te karşı çıktı.

'HDP TAMAM DA CHP'YE NE OLUYOR'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de , köy korucularının asgari ücretin altında maaş almamaları konusundaki teklifin HDP ve CHP tarafından reddedilmesine tepki göstererek, “Bu, HDP'yi rahatsız eder çünkü HDP ve PKK bir dönem direkt olarak köy korucularını hedef aldı, onların ailelerine saldırdı ve şehit etti. HPD bundan rahatsız olur, çünkü PKK'nın partisi ama bundan CHP neden rahatsız oluyor? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum ve vatandaşımızın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

KÖY KORUCULARI NE İŞ YAPARLAR?

Köy korucuları terörle mücadelede çok önemli bir yere sahiptirler. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yaparlar. Köy korucuları bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirilmişlerdir. Başbakanlık tarafından çıkarılan KHK ile terörle mücadele de kolluk kuvvetlerine büyük yarar sağlayan geçici köy koruyucularının ismi 'güvenlik koruyucusu' olarak değişmiştir. 

Köy Korucuları Ne Iş YaparKöy Korucularının Maaşları


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