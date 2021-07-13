Meteoroloji uyardı! O illerde sağanak yağış bekleniyor...

Öğle saatlerinden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın, ülkenin doğu kesimlerinde etkili olacağı öngörülüyor. Bölge genelinde ise hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.



Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 24 derece olması tahmin ediliyor.