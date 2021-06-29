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Manisa'da eski eş dehşeti! Yardımına yine kadınlar koştu...

Manisa’nın Soma ilçesinde bir kadın eski eşi tarafından darp edildi. Eski karısının başına bardakla vurup bıçakla saldıran eksi eş yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anı görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 11:35
Manisa'da eski eş dehşeti! Yardımına yine kadınlar koştu...

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Soma'da bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce E.Ç.'den boşanan 3 çocuk annesi İ.Ö., eski eşiyle kafede buluştu.

Çift arasında bir süre sonra sözlü tartışma başladı. Sandalyesinden kalkan E.Ç., masada bulunan su bardağı ve meyve bıçağıyla İ.Ö.'nün başına vurmaya başladı

Buluşmaya 4 aylık bebeği ile gelen İ.Ö., eşinin darbelerinden korunmaya çalışırken, arka masada oturan biri kadın 2 kişi müdahale etti.

Masalarından kalkan 2 kişi, yardıma koşarak çaresizce kendini korumaya çalışan İ.Ö.'ye yapılan sadırıyı engellemeye çalıştı. Bu sırada E.Ç., kendisine tepki gösteren iki kişiyi de darbederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kafeye gelen sağlık ekipleri şiddeti engellemeye çalışırken hafif şekilde yaralanan biri kadın 2 kişiye olay yerine müdahale ederken, aldığı darbelerle yaralanan İ.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren İ.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski eşi ile engel olmaya çalışan 2 kişiyi darbettikten sonra kaçan E.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı kafetaryanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, masada oturan E.Ç.'nin eski eşiyle tartışmasından sonra eline aldığı bardak ve bıçakla ayağa kalkıp 4 aylık bebeklerinin gözü önünde İ.Ö.'ye saldırdığı, defalarca kafasına ve karın bölgesine vurduğu görüldü.

Görüntülerde şiddete uğrayan kadını arka masada oturan biri kadın 2 kişinin korumaya çalışıyor. 2 kişinin E.Ç.'ye engel olmaya çalıştığı görülürken, o sırada yan masada oturan 2 gencin ise yaşananları sadece izlediği görüldü.

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