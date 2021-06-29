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Başkan Erdoğan'ın hizmete açtığı Ertuğrul Gazi'ye ilk nakil başladı!

Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete başlayan, Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğalgaz(LNG) araştırma gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk doğalgaz aktarımı gerçekleştirildi.

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 10:16
Başkan Erdoğan'ın hizmete açtığı Ertuğrul Gazi'ye ilk nakil başladı!

Gemiden gemiye yapılan transferin 2 Temmuz Cuma günü tamamlanması planlanıyor. Berge Arzew, Ertuğrul Gazi'ye bu sürede 132 bin metreküp LNG nakledecek. Ertuğrul Gazi bunu yaklaşık 85 milyon metreküp doğal gaza dönüştürecek.

DÜNYADA KAPASİTESİ EN YÜKSEK GEMİLERİN BAŞINDA GELİYOR

Nakledilen LNG'yi üzerindeki ünitelerde gazlaştırma özelliğine sahip Ertuğrul Gazi, talebe ve ihtiyaca göre bu gazı kendi deposunda tutabildiği gibi doğal gaz boru hattı sistemine de aktarabiliyor.

295 metre boy, 46 metre ene sahip Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor. Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Geminin LNG depolama kapasitesi 170 bin, gaz olarak depolama kapasitesi ise 110 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Ertuğrul Gazi, 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girmişti.

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