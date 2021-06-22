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Pentagon açıkladı: Türkiye'ye Afganistan'da verilecek destek...!!!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Afganistan'da kalma ve Hamid Karzai Havalimanı'nı koruma konusunda öncülük etmeyi kabul ettiğini ve Türkiye'nin bu misyonu üstlenmesi için verilecek desteğin detaylarını görüştüklerini açıkladı.

Güncel / 22 Haziran 2021 Salı 00:38
Pentagon açıkladı: Türkiye'ye Afganistan'da verilecek destek...!!!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Afganistan'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini ancak ABD'nin tamamen çekilmesi konusundaki takvimin değişmediğini söyledi.

Bir gazetecinin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasındaki telefon görüşmesinde, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın korunması konusunda bir anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna Kirby, bu görüşmenin geçen hafta NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılan görüşmenin devamı olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE ÖNCÜLÜK ETMEYİ KABUL ETTİ! 

Kirby, "Türkiye, havalimanının korunması konusunda öncülük etmeyi kabul etti. Ancak halen detayları üzerinde çalışılıyor. Yapılması gereken daha çok iş var. Onlar, ABD ve uluslararası toplumdan bir destek almaları gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine çalışıyoruz" dedi.

HENÜZ BİLMİYORUZ! 

Muhabirin, "ABD Türkiye'ye bu konuda finansal veya lojistik destek vermeye hazır mı?" sorusuna Kirby, "Dediğim gibi bu konuda çalışıyoruz. Tam olarak verilecek desteğin ne olduğunu henüz bilmiyoruz" diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken Amerikan kuvvetlerinin çekilmesi ile birçok ülkenin diplomatik misyonları için önem arz eden Hamid Karzai Havalimanı'nın korunması konusuna yönelik müzakereler sürüyor.

AfganistanRecep Tayyip Erdoğan

 
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