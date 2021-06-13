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Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Son Dakika 40 Yaş Üstü Aşı Sırası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden aşı sırasının 40 yaş ve üstüne geldiğini duyurdu! Müjdeli haberden sonra vatandaştan 40 yaş üstü aşı sırası geldi mi? aşı sırası kimde? Soruları gündeme geldi. İşte aşı randevusu nasıl alınır? aşı sırası kimde? Sorularının cevabı!

Güncel / 13 Haziran 2021 Pazar 16:04
Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Son Dakika 40 Yaş Üstü Aşı Sırası

Aşı Randevusu Nasıl Alınır? 

Aşı grubunun 40 yaş ve üstüne gelmesi ile birlikte müjdeli haber verildi! Müjdeli haberin ardından aşı randevusu nasıl alınır? sorusu gündeme geldi.  40 yaş ve üstü MHRS üzerinden e-devlet şifreleri ile aşı randevusu alabilecek. 14 Haziran 2021 Pazartesi günü itibariyle Aile Sağlık Merkezleri de dahil olmak üzere hastanelerde aşılama gerçekleştirilecek. Randevu sisteminin online olması sebebiyle aşı sırası gelen kişiler MHRS randevu sistemi üzerinden aşı randevusu alabilecek.

E-devlet şifresi ile girilen sistemde istediğiniz aşıyı seçerek aşı randevusu oluşturabilirsiniz. Konum servislerini aktif ettiğinizde sistem otomatik olarak size en yakın olan hastane ya da aile sağlık merkezine randevu işleminizi gerçekleştirmektedir. Peki, 40 yaş ve üstü aşı sırası geldi mi? 40 yaş ve üstü aşı sırası nasıl alınır?

40 yaş ve üstü aşı sırası geldi mi?

40 Yaş ve Üstü Aşı Sırası Geldi mi?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği 40 yaş ve üstü aşı sırası açıklamasıyla aşı sırasının 40 yaş grubuna geldiğini duyurdu. Açıklanmanın ardından 40 yaş ve üstü aşı sırası geldi mi? sorusu gündeme getirildi. 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 40 yaş ve üstü aşı sırası geldiği belirtildi.

40 Yaş ve Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır?


40 yaş ve üstü için aşı sırasının gelmesinin ardından 40 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır? Sorusu gündeme geldi. Merkezi Hastane Randevu Sistemi ve e-nabız üzerinden coronavirüs aşı randevusu alınabilmektedir. MHRS aşı randevu sistemine girmek için e-devlet şifreleri kullanılmaktadır. MHRS sistemine girdikten sonra T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle aşı randevusu oluşturulabilmektedir.

40 Yaş Üstü Aşı Durumu Nasıl Sorgulanır?


Aşı durumu sorgulama e-Nabız uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yolu ile öğrenilebilmektedir. SMS yoluyla aşı sırası sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını yazıp boşluk bıraktıktan sonra kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak göndermelidir.

Aşı randevusu değiştirilebilir mi?

Aşı Randevusu Değiştirilebilir mi?


Covid-19 aşı randevusu değiştirilebilir mi sorusunun sorulmasının ardından açıklama yapıldı! MHRS aşı randevusunu değiştirmek için MHRS sisteminde aşı sorgulama kısmına girmeniz gerekmektedir. Aşı sorgulamasını gerçekleştirmenizin ardından aşı randevunuzu iptal ederek istediğiniz bir tarihe COVİD-19 aşı randevusu alabilirsiniz.

Aşı Randevusu Nasıl Değiştirilir?


MHRS'nin web sitesi üzerinden oluşturulan aşı randevusunu, aşı randevusu sorgula kısmından iptal edebilirsiniz. Aşı sorgulamasını gerçekleştirdikten sonra Covid-19 aşı randevusunu iptal ederek istediğiniz bir tarihe aşı randevusu alabilirsiniz.

e-Nabız Şifresi Nasıl Alınır?


Aşı randevusu almak için kullanılan e-Nabız uygulamasına talep arttı. e-Nabız şifresi olmayan kişiler e-Nabız şifresi nasıl alınır? Sorusunu gündeme getiriyor. İlk kez e-Nabız kullanıcısı olan kişiler e-devlet üzerinden e-nabız'a giriş yapabilir. E-nabız'a girişin ardından profil ayarları kısmından e-nabız şifresi oluşturulabilmektedir. İnternet üzerinden şifre almak istemeyenler ise Aile Hekimlerine başvurarak e-Nabız geçici şifrelerini alabilmektedir. Geçici şifrenin alınması durumunda sisteme giriş yapılarak yeniden şifre belirlenmelidir.

e-nabız şifresi nasıl alınır?

e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?


e-devlet şifresi nasıl alınır? sorusunun cevabını arayan pek çok kişi var. e-Devlet şifresi PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile TC kimlik kartıyla alınmaktadır.

Sağlık Bakanlığından; 40 yaş üstü aşı sırası geldi mi? Aşı randevusu nasıl alınır? Sorularına cevap geldi. 40 yaş üstü aşı açıklamasının ardından aşıların artık aile sağlık merkezlerinde de uygulanacağı açıklandı. 

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