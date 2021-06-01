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EGM atamaları duyurdu! Binlerce personelin yeri değişti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2021 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri kapsamında Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki 21.526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güncel / 1 Haziran 2021 Salı 21:04
EGM atamaları duyurdu! Binlerce personelin yeri değişti!

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2021 yılı atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 21.526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

İşte EGM'den yapılan o açıklama;

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1'inci bölgeden 2'inci bölgeye (10.329) personelin,

2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (10.845) personelin,

2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 1'inci bölgedeki (30.915), 2'inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir.


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