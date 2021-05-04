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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Sözcü'nün algı operasyonuna yalanlama

Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı’nın "ciro kaybı desteğine" başvurusu yaptığı ve Akıncı'nın hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı yalanını manşete taşıyan Sözcü Gazetesi’ni Ticaret Bakanı Mehmet Muş yalanladı. Bakan Muş, “Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır” dedi

Güncel / 4 Mayıs 2021 Salı 12:18
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Sözcü'nün algı operasyonuna yalanlama

Sözcü Gazetesi, 'İktidar, pandemide dibe vuran esnafı şoke etti. Al sana destek' manşetiyle yalan bir habere imza attı. Sözcü'nün haberinde, Aydın Kuşadası'ndaki restoranı için devlete 'Ciro kaybı desteği' başvurusu yapan Cem Emre Akıncı isimli esnafın banka hesabına, 4 lira 63 kuruş destek ödemesi yattı' denilerek şahsın dekont paylaşıldı. Ancak bu dekontun gerçeği yansıtmadığı, yatan paranın 3000+4.63 TL olduğu ortaya çıktı.

4 LİRA 63 KURUŞ YATIRILDIĞI YALANINI TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ YALANLAMIŞTI

Dün de Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı'nın 'ciro kaybı desteğine' başvuru yaptığı ve Akıncı'nın hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı yalanı sosyal medyadan paylaşılmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan dekontu paylaşarak, 'Bilgi yanlışlığını düzeltelim; gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır' ifadelerini kullanmıştı.



SÖZCÜ'YÜ DE YALANLADI: '3000+4,63 TL DESTEK ALMIŞ ESNAFI, SADECE 4,63 DESTEK ALMIŞ GİBİ YAZMIŞLAR'

Bugün ise Sözcü Gazetesi'nin 'İktidar, pandemide dibe vuran esnafı şoke etti. Al sana destek' başlığıyla manşete taşıması nedeniyle Ticaret Bakanı Mehmet Muş Sözcü'yü yalanlayarak, 'Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır' ifadelerini kullandı.

Mehmet Muş

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