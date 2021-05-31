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Türkiye SİHA üssü kuracak! Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle

Türkiye, KKTC'deki Geçitkale Askeri Havaalanı'na Türk SİHA ve İHA'ları için hava üssü kuracak.

Güncel / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:29
Türkiye SİHA üssü kuracak! Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e hakim bir konumdaki Kıbrıs adasına İHA ve SİHA üssü kurma kararı iki yıl önce Libya ile yapılan deniz yetki alanlarını belirleme anlaşmasından sonra alındı.

16 Aralık 2019 tarihinde Dalaman'daki üssünden Kalkan Bayraktar TB-2 modeli silahlı insansız aracı, 5 saatlik bir uçuşun ardından KKTC'nin Geçitkale Askeri Hava Üssüne inmişti.

Aradan geçen sürede Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar, Geçitkale'ye indi. Ancak daimi üs olarak Dalaman kullanıldı. Türk SİHA'ları Geçitkale'yi daimi olarak değil, 'iniş noktası' olarak kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli SİHA ve İHA'ların üsleneceği bir üs olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitkale Askeri Havaalanı'na 'yeni bir isim' verileceğini de belirtti. KKTC'nin Ercan Havalimanı'nın adının, Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük ile değiştirilmesi, 1974 şehidi Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ın adının da Geçitkale'ye verilmesi gündemde bulunuyor.

Akdeniz'e hakim noktada
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra askeri üs amacıyla inşa edilen Geçitkale Havaalanı Başkent Lefkoşa'nın 40 kilometre doğusunda Doğu Akdeniz'e hakim bir noktada bulunuyor.

Uzun yıllar hava sporları amacıyla kullanılan, küçük uçakların indiği Geçitkale'de iki yıl önce ilk SİHA gelmesinin ardından modernleştirme çalışmaları başladı.

Çalışma başlatıldı
CNN Türk'ün haberine göre, Türk SİHA'larının daimi olarak kullanması amacıyla hangarlarlar ve binalarda çalışmalar başlatıldı. Pist yenileme çalışmaları da yapıldı. Geçitkale Hava Üssü'nün, daimi SİHA üssü olması ve SİHA'ların sürekli üslenebilmesi için bakım ve onarım merkezlerinin kurulması, silah sistemlerinin ve cephanelik gibi depolarının inşa edilmesi, mevcut yapıların yenilenmesi gerekiyor.

SİHA ve İHA'ların komuta sistemlerinin mobil olması nedeniyle havalimanının kulesinin faaliyete geçmesi gerekmiyor. Askeri uzmanlar, 1974 sonrasında Türk savaş uçaklarının inebileceği nato standartlarında bir havaalanı olarak inşa edilen Geçitkale'nin, bakım ve yenileme çalışmalarıyla kısa sürede F-16'ların da üslenebileceği bir üs haline gelebileceğine dikkat çekiliyor.

Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının keşfi ve Rum Yunan ikilisinin bölge ittifaklarıyla Türkiye'yi dışlama çalışmaları Kıbrıs adasının stratejik olarak daha da önemli hale getirdi.

Birçok uluslararası güç, Fransa, İsrail ve ABD Kıbrıs Rum Yönetiminde üs arayışına girdi. İngiltere'nin de Rum yönetiminde biri deniz diğeri hava olmak üzere iki askeri üssü bulunuyor. İngiliz üslerini ABD de yoğun bir şekilde kullanıyor.

KKTC'nin Geçitkale Hava Üssü'nün fonksiyonel SİHA üssü olmasının ardından Türkiye'nin Kıbrıs'ta bir de savaş gemilerinin daimi olarak üsleneceği deniz üssü de kuracağı belirtiliyor.

Günümüzde Türk Savaş Gemileri Gazimağusa'ya yanaşıyor. Türk savaş gemilerinin, Gazimağusa'nın doğusunda modern bir deniz üssü inşa edeceği de zaman zaman medyanın gündemine geliyor.

FransaİsrailİngiltereLibya


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