Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs koronavirüs son durum tablosunu açıkladı!

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Özellikle nisan ayında rekor seviyelere ulaşan vaka sayıları yetkilileri yeni tedbirler almaya itmiş ve Kabine Toplantısı'nda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınmıştı. Kapanma etkisini kısa sürede gösterirken, vakalar kademeli olarak gerilemeye başladı. 10 binin altına kadar inen vaka sayıları son günlerde en düşük seviyelere gerilemeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde vefat ve ağır hasta sayılarında da ciddi bir düşüş gözlemlenirken, Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...
2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştı. Ülkemizde de görülen salgın hala etkisini sürdürüyor.
Geçtiğimiz aylarda artış gösteren vaka sayıları bir anda 60 bine kadar yükselerek rekor seviyelere çıkmıştı. Bu süreçte ağır hasta sayısı ve vefat sayılarında da ciddi bir artış gözlemlenirken Kabine Toplantısı'ndan 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde tam kapanma kararı çıkmıştı.
Kapanmanın ardından düşüşe geçen vaka sayıları kademeli olarak 10 binin altına kadar geriledi. Alınan karar salgının seyrini değiştirirken, bu süreçte ağır hasta ve vefat sayıları da düşüşe geçti. Verilerde düşüş devam ederken, Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı.
30 MAYIR KORONAVİRÜS TABLOSU: