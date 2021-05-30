Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs koronavirüs son durum tablosunu açıkladı!

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Özellikle nisan ayında rekor seviyelere ulaşan vaka sayıları yetkilileri yeni tedbirler almaya itmiş ve Kabine Toplantısı'nda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınmıştı. Kapanma etkisini kısa sürede gösterirken, vakalar kademeli olarak gerilemeye başladı. 10 binin altına kadar inen vaka sayıları son günlerde en düşük seviyelere gerilemeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde vefat ve ağır hasta sayılarında da ciddi bir düşüş gözlemlenirken, Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...