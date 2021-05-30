Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'a pozitif gündemle gidiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor. Bakan Çavuşoğlu, "Pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi açıklamada bulundu.
'POZİTİF GÜNDEM' VURGUSU
Bakan Çavuşoğlu, 'Pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz' dedi.
MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelecek.