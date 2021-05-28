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Yerli VLP aşısı ile ilgili flaş açıklama: Yakında başlıyor...

Koronavirüs ile mücadele farklı marka aşılarla etkin bir şekilde sürerken, yerli aşı çalışmaları da hız kazandı. Türkiye, geleneksel aşı odeli olan inaktif aşıda son aşamaya gelirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile çalışmaları süren VLP aşıda da önemli bir mesafe kat etti. Bakanlıktan bugün aşının faz-2 çalışmaları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, "Yakında başlıyor" denildi.

Güncel / 28 Mayıs 2021 Cuma 09:46
Yerli VLP aşısı ile ilgili flaş açıklama: Yakında başlıyor...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, en yenilikçi aşı yöntemleri arasında kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı olarak üretilen VLP modeli aşı çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, aşının faz-2 çalışmalarının yakında başlayacağına vurgu yapıldı, faz-3 ile ilgili de bilgi verildi.


'YAKINDA BAŞLIYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yerli aşı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.

Faz 2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz 3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz 3'te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40'a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.


BAKAN VARANK: GÖNÜLLÜLER ARIYORUZ

Kişisel Twitter hesabından VLP modeli yerli aşı ile ilgili gönüllülük çağrısında bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz.' ifadelerini kullandı.


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