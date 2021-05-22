Bir ilk oldu! Türk SİHA’ları Avrupa semalarına çıkıyor

Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada Bakan Mariusz Blaszczak, Türkiye'den SİHA alımının ayrıntılarını duyurdu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dinamik ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin yeni nesil teknolojilere hızla adapte olabilme kabiliyetine vurgu yaparak, "En somut örneklerden birisi İnsansız Hava Araçları. Doğru zamanda doğru adımları atarak bu alanda teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik. Birçok yabancı uzman bu başarımızı, uluslararası arenada bir "Game changer" olarak değerlendiriyor. Şimdi amacımız, bu tecrübeyi diğer yeni nesil teknoloji alanlarına aktarmak" diye konuşmuştu.



"YAKIN ZAMANDA AVRUPA SEMALARINDA İHA'LARIMIZI VE SİHA'LARIMIZI GÖRECEĞİZ"



Bakan Varank, "İHA'larda yakaladığımız başarı sayesinde birçok ülkeden İHA ve SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var. Yakın zamanda Avrupa semalarında İHA'larımızı ve SİHA'larımızı göreceğimizi söylemiştim. Bu hedefimize kısa bir sürede ulaşacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.



24 ADET BAYRAKTAR TB2 SATIN ALACAK



Polonya Savunma Bakanı ülkesinin 4 filo yani 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA'SI satın alacağını belirtti. İlk teslimatın 2022'de yapılacağını kaydetti.



"DAHA ÖNCE SAHİP OLMADIĞIMIZ ETKİNLİĞİ KANITLANIMIŞ SİLAHLAR"



Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Tanksavar füzelerine sahip olacak 4 filo, yani 24 İHA satın almak için bir sözleşme imzaladık. İlk insansız hava araçları 2022'de Polonya'ya gelecek. En önemlisi, Polonya ordusunun daha önce sahip olmadığı ve etkinliğini kanıtlamış silahlardan yararlanacağı."