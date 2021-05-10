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Reuters'ten aşağılık provokasyon! Böyle masumlaştırdılar!

Kudüs'te İsrailli işgalci dehşet saçtı. Saldırgan, Aslanlı Kapı'da aracıyla bir grup Filistinli vatandaşı ezdi. Ardından aracından inerek üzerlerine ateş açtı. Londra merkezli haber ajansı Reuters ise, saldırganı, "Filistinliler arabasını taşladı" diyerek okuyucularına sundu.

Güncel / 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:59
Reuters'ten aşağılık provokasyon! Böyle masumlaştırdılar!

İşgalci İsrail kuvvetleri, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek maksadıyla nöbet tutan Filistinlilere sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.

İşgalciler masum sivilleri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle hedef aldı.

Bir işgalci ise, arabasıyla Aslanlı Kapı'da toplanan Filistinlileri ezerek daha sonra üzerlerine ateş açtı.



REUTERS AŞAĞILIK ALGI OPERASYONU!

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ise, söz konusu saldırganı aklama çabasına girdi.

Saldırganın kan donduran eyleminin videosu, birçok platformda paylaşılırken, Reuters, "Filistinliler arabasını taşladı" diyerek olay sonrası çekilen fotoğraflar okuyucularına sundu.



Filistin hükümeti, Facebook ve Twitter'ın onlarca basın mensubu ve aktivistin hesabını kapattığı, Instagram'ın da İsrail'in saldırılarıyla ilgili fotoğraf ve videoları sildiğini açıklamıştı.

İsrail

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