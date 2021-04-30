Tuzla’da Eğitim ve Öğretime yatırımlar hız kesmeden devam ediyor!

Tuzla Şifa Mahallesi'nde toplam 10 milyon TL bedelle tamamlanan, 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun tabelası asılarak eğitime hazır hale getirildi. Ayrıca, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Ortaokulu'nun tekli eğitim sistemine geçebilmesi için planlanan 16 derslikli ve 10 milyon TL yatırımlı ek binanın da temeli atıldı.



Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde Tuzla'da eğitim ve öğretime yatırımlar artarak devam etti. İlçede tekli eğitime geçmek için tüm imkânlarını seferber eden Tuzla Belediyesi, Şifa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu toplam 9 milyon 500 bin Türk Lirası yatırım ile tamamlanarak tabelası asıldı.



Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Ortaokulu'nun tek dersli sisteme geçebilmesi için planlanan 16 derslikli ve 10 milyon yatırımlı binanın da temeli atıldı.Bu kapsamda Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı. Açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Eğitim, öğretim çok önemli. Tuzla'nın geleceğini 15-20 yıl sonrasını da eğer düşünüyorsak geleceğe dâhil yapacağımız en önemli şey eğitime yatırım yapmaktır. Ne olursa olsun, biz insanlara hizmet üretmek istiyoruz ama insanlara yapılabilecek en iyi iyilik onlara aklını kullanmayı öğretmektir” dedi.



“Tekli eğitime geçmiş ender ilçelerden biri olmak istiyoruz”



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Barış Manço İlkokulu'nun tam karşısında, 16 derslikli bir okulun temelini atıyoruz. Şu anda burada yapılacak olan 16 derslikli okul ile birlikte aradaki yolun kaldırılması ile okulla birleştiği anda hem güvenlikli hem de ek bir bina şeklinde hizmete girdiğinde ikili eğitim yapan okulumuzun tekli eğitim yapma fırsatını tanımış olacağız. İnşallah, Mimar Sinan ve Şifa Mahallerimizde biraz önce açılışını yaptığımız okul ile birlikte tekli eğitime geçmenin gururunu yaşayacağız. Tekli eğitime geçmek için uğraşıyoruz. Biz tekli eğitime geçmiş ender ilçelerden birisi olmak istiyoruz. “Pandemi dönemi sonrasında çocuklarımız cıvıl cıvıl eğitim görecekler”



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bugün bir tabela asma aslında bir okul açılışını yapıyoruz. Bir soğuk kış gününde atılan temelin, bugün güzel bir Ramazan ayında açılışını gerçekleştirmiş olduk. Pandemi dönemi sonrasında da inşallah çocuklarımıza cıvıl cıvıl hizmet verecek bir okul açılışındayız. Burası 24 derslikli bir okuldur. İnşallah az önce kararını verdik, bir anaokulunun açılışı ile beraber Mimar Sinan ve Şifa Mahallerinin tekli eğitime geçmesinin onurunu yaşayacağız. Bir de sınır ötesi harekât ile Çayırova sınırlarında bulunan bir alanda lise yapımı ile beraber ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Şifa Mahallemize ve hemen bitişiğindeki Mimar Sinan Mahallemize ve buradaki gençlerimize hizmet verecek olan büyük bir okulun tabelasını astık. Aynı zamanda yine belediyemizin çok ciddi desteği olduğu bir temel atma törenini de gerçekleştireceğiz. Geleceğimizi şekillendirmede en önemli araç eğitimdir. Eğitim, toplumun bütün aktörlerinin kucaklaması gereken bir konu olduğunu her zaman söylerim” dedi.













