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Ekrem İmamoğlu'nu aratmadı! Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakın ne istedi

İzmir'i vuran deprem felaketinde hasar alan belediye binasını bile dayanıklı hale getirmeyen CHP'li Tunç Soyer, kentte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kentsel dönüşüm için borçlanma istedi.

Siyaset / 23 Şubat 2021 Salı 11:41
Ekrem İmamoğlu'nu aratmadı! Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakın ne istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongresi için gittiği İzmir'de birtakım etkinliklere katıldı. Burada Erdoğan ile görüşen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isteği ortaya çıktı.

Seçim döneminde "İBB'nin yeterli kaynağı var. Öz kaynakları ile belediyeyi rahatça yönetirim" diyen kendi gibi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun borçlanma talebini aratmayan Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm için yardım istedi.

30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.9'luk deprem Bayraklı'daki birçok yapının yıkılmasına neden olurken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Atatürk Meydanı'ndaki ana binasında da hasarlar oluşturmuştu.

Kendi belediye binasını bile depreme dayanıklı hale getiremeyen Tunç Soyer'in kentsel dönüşümden söz ederek borçlanma talep etmesi kamuoyunda manidar karşılandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soyer, Erdoğan'ın konuyu inceleyeceğini söyleyerek "Doğrusu ben pozitif bir izlenim edindim" dedi.

"35 senedir CHP var burada altyapıyı düzeltin artık"
Geçtiğiz günlerde kentte meydana gelen sel felaketinin ardından İzmirli bir kadın esnaf, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepkisi göstermişti:

"Dükkanım yerle bir oldu. Hiçbir şey kalmadı. Altyapımızda çok büyük sorun var. Bir yağmur yağıyor, şuradan geçen araçlar komple ıslatıyor beni. Altyapı gerçekten İzmir'de bitik. Bir vatantaş olarak, bir esnaf olarak benim canım yandı. Bununla ilgili rica ediyorum. 35 senedir CHP var burada. Lütfen altyapıyı düzeltin artık. Altyapıya önem verin. İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Yurt dışına yıllarca gittim. 20 katı fazlası yağmur, kar yağıyor. Orada böyle şeyler yaşanmıyor. Cennet gibi Türkiye'miz neden bu halde. Hollanda'yı biliyorsunuz. Deniz yukarıda.. Onlar çözmüş biz neden çözemiyoruz. Biz de zeki insanlarız.."

Tepki sonrası Kılıçdaroğlu ise "Tam bir afet. Varsa bir sorun çözülecektir." demekle yetinmişti. İzmir'de vatandaşların sorunlarını çözmek yerine Boğaziçi eylemcilerine verdiği destekle büyük tepki alan Tunç Soyer ise "Ders çıkardık merak etmeyin" demişti.

HollandaKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

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