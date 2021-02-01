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Boğaziçi Üniversitesi'ne işgal girişimi! Valilikten açıklama geldi!

Boğaziçi Üniversitesi içinde rektörlük binası bir grup LGBT klüp üyesi ve öğretim üyesi tarafından işgal edilmek istendi. Grup tüm uyarılara rağmen protestosunu bırakmayınca polis müdahalesi ile işgal eylemi sonlandırıldı

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:27
Boğaziçi Üniversitesi'ne işgal girişimi! Valilikten açıklama geldi!

İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi'de protesto yapan gruba yönelik açıklama yapıldı. Valilik yaptığı açıklamada 'Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır' ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ GÖSTERİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA:

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle dağılmalarının sağlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur.

Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır.'

Öte yandan Valilik protesto ile ilgili 159 kişinin gözaltına alındığını da bildirdi. 

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