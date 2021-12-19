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Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?

Ebeveynler tarafından sık sık aratılan konular arasında çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır sorusu yer alıyor. Bu kapsamda yapılacak birçok alternatif yöntem bulunuyor. Peki, çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl verilir? Okuma alışkanlığı nasıl edinilir? İşte detaylar...

Ekleme: 19.12.2021 - 11:52 Güncelleme: 19.12.2021 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?
Ebeveynler tarafından en çok önem verilen konular arasında kitap okuma akışkanlığı yer alıyor. Çocuklarına bu durumu aşılamak ve iyi bir şekilde yetiştirmek için kitap okuma alışkanlığı kazandırmak oldukça büyük önem taşır. Bu sebeple en merak edilen konular arasında çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır sorusu yer alıyor. Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır ve kitap okuma alışkanlığı nasıl edinilir sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?


Ebeveynler tarafından en önem verilen konular arasında çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak yer alıyor. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasında çocuklarla kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır sorusu yer alıyor. Kitap okuma alışkanlığı için gerekli yöntemler küçük yaşlardan itibaren uygulanmaya başladığında sürdürülebilirlik açısından oldukça faydalı olur. Bu sayede çocuklar düşünme, problem çözme, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirme konusunda oldukça başarılı olacaklardır. Konuyla ilgili olarak Bora Durmuşoğlu tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

“Çalışmalar göstermektedir ki erken yaşlar itibarıyla eski usul yani basılı kitapların okunması, hem zihinsel hem de duygusal gelişim adına önemli bir yere sahiptir.
Ana dil becerilerinin kuvvetlenmesi, kendini ifade etme ve iletişim becerilerinin gelişmesi, dikkat ve odaklanma becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesi, okunan hikayelerin etkisi ile olumlu duygular geliştirmesi ve çocuklardan belki de en çok istediğimiz şeylerden birisi olan hayal gücünün gelişmesi için kitap okuma çok önemli. Birlikte kitap okurken sık sık kitaptaki karakterlerle ilgili soru sorabilir, hatta bazen hikayenin sonunu çocuğunuzla birlikte yeniden oluşturabilirsiniz. Aynı taktiklerle çocuğunuzun zayıf olan derslerine olan ilgisini dahi artırabilirsiniz. Örneğin uygun kitapları birlikte okuyarak matematiği çocuğunuz için eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.”


Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?

Çocuklar İçin Nasıl Kitaplar Seçilmeli?


Okuma alışkanlığı kazandırmak için en önemli konular arasında kitabın içeriği yer alıyor.  Çocuklar için nasıl kitaplar seçilmeli sorusu bu sebeple oldukça önemli konular arasında yer alır. Bu sebeple çocuklara alınan kitapların kaliteli içeriklere sahip olmadığını anlamak için gerekli araştırmaların yapılması oldukça önemli durumlar arasında yer alıyor. Ayrıca çocuğun ebeveynlerinden de kitap okumayı görmesi bu durumun kolaylaşmasına katkıda bulunacaktır. Yazar Merve Uygun çocuklar için kitap seçimi ile ilgili olarak 1Bu noktada üç sac ayağından bahsetmek mümkün. Birincisi çocuğun erken çocukluk döneminde kitapla tanışmış olması ve ebeveyni ile kitap okumaları. Çocuk, anne babasının elinde kitap görerek kitaba karşı olumlu güdülenir. İkinci husus ise, doğru kitabı bulmak. Yine okul öncesi dönemden bahsedersek burada çocuğun yaş grubuna uygun büyüklükte ve materyaldeki kitapların seçimi ile çocuğa görelilik ilkesine uygun nitelikli çocuk edebiyatı metinlerinin tercih edilmesiyle çocuğun kitaba ilgisi sağlanacaktır. Son nokta ise günümüz teknoloji çağının çocuklarına uygun içeriklerin uygun şekilde sunulması. Elbette klasik okuryazarlık ayrı bir yerde durmaktadır. Fakat bilgisayar oyunlarıyla çepeçevre sarılmış ve zihni bu şekilde çalışan çocuklara göre e-kitap çalışmaları yapılmalı diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.


Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?


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