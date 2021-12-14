Dijital Miras Özelliği Nedir? Dijital Miras Nasıl Yapılır?

İPhone Dijital Miras Özelliği Nedir?

iPhone Dijital Miras Nasıl Yapılır?

Dijital Miras Nasıl İptal Edilir?

iPhone tarafından yeni güncellemenin çıkarılmasıyla gelen yenilikler birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Teknolojiyi yakından takip edenler ve güncelleme hakkında meraklı olan birçok kullanıcı İOS 15,2 güncellemesinin ardından gelen iPhone dijital miras özelliğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bu durumun ardından sosyal medyada gündeme gelen özellik hakkında birçok detay merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda en çok merak edilen sorular arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi özellik hakkındaki görüşlerini dile getirdi.ve konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.iPhone tarafından yeni güncellemenin getirilmesiyle birçok özellikte değişim yaşandı. Bu değişimler arasında ise en dikkat çeken dijital miras uygulaması oldu. Bu sebeple kullanıcılar tarafından en çok aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Dijital miras özelliği ile öldükten sonra telefonda yer alan tüm bilgilerin 5 kişiyle paylaşılması sağlanacak. iCloud içerisinde yer alan ve depolanan fotoğraflar, videolar, e-postalar, yedeklemeler ve sağlık verileri gibi birçok dosya seçilen kişilerle paylaşılmış olacak. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken bir kural bulunuyor. Ölen kişinin verilerine erişebilmek için öldüğünün Apple’a kanıtlanması gerekiyor. Bu konu hakkında dijital miras özelliğini ortaya koyan kişi olan GoodTrust’un CEO’su Steiber tarafından konuyla ilgili olarak "Birçok durumda Apple, Apple'a ölen kişinin sahip olduğu fotoğrafları hayatta kalan aileye teslim etmesi talimatını veren bir mahkeme emri gerektirebilir" ifadelerini kullandı.iPhone tarafından yeni güncellemenin değiştirilmesiyle birçok kişi yeni özellikleri araştırmaya başladı. Dijital miras özelliğiyle karşılaşan kullanıcıların en çok arattığı sorulardan biri desorusu oldu. Dijital Miras özelliğinden faydalanmak için öncelikle iPhone’nunuza İOS 15,2’nin yüklü olması gerekir. Ardından şu belirtilen adımları takip ederek kolaylıkla dijital miras özelliğini kullanıma açabilirsiniz;• Ayarlar uygulamasını açın• En üstte adınıza dokunun• Şifre ve Güvenlik Seçin• Dijital Miraşçı (Legacy Contact) dokunun• Dijital Miraşçı Ekle'yi seçin ve istenilenleri takip edin.Dijital Miras hakkında birçok detay araştırılmaya başlandı. İOS 15,2 sürümünü yükleyen birçok kullanıcı dijital miras hakkında birçok ayrıntıyı merak etti. Bu konu kapsamında en merak edilenlerden biri desorusuydu. Dijital mirasın siz istemeden kimseyle paylaşılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca kapsamında en merak edilen sorulardan birisorusu oldu. Dijital Miras’ı iptal etmek için şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır;• Ayarlar uygulamasını açın• En üstte adınıza dokunun• Şifre ve Güvenlik Seçin• Eski Kişi (Legacy Contact) dokunun• Kaldırmak istediğiniz kişiyi seçin• Kişiyi Kaldır'a dokunun