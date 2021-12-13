ÖSYM 2022 Sınav Takvimi Açıklandı! ÖSYM Sınavları Ne Zaman?



ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı Mı?

2022 Sınav Ücretleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yapılacak olan birçok sınav tarihi merak ediliyordu. 2022 senesinde hangi tarihte hangi sınavların yapılacağı sorusu da sık sık merak edilenler arasındaydı. Sınavın hangi gün yapılacağını öğrenmek isteyen adaylar kedilerine bir çalışma planı hazırlamak amacıyla sık sıksorusuna cevap arıyor. Bugün Twitter üzerinden Halis Aygün tarafından atılan tweet ile birçok kişi merak ettiği sorulara cevap aldı.veaçıklanacak konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.ÖSYM sınav takvimi 2022 birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. YKS, TYT,AYT YDS ve birçok sınavın ÖSYM tarafından yapılması sebebiyle adaylar sık sık konu hakkında araştırma yapıyordu. Bu kapsamda en merak edilen konular arasında ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı ve ÖSYM sınav takvimi 2022 ne zaman açıklanacak soruları yer alıyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından atılan tweet sonrası konu ile ilgili detaylar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre sınav tarihleri şu şekilde;2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,KPSS TARİHLERİEKPSSS 24 Nisan,KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,KPSS ÖABT 14 Ağustos,KPSS Önlisans 2 Ekim,KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,KPSS DHBT 27 Kasım,e-YÖKDİL: 14 Mayıs,MYÖS: 29 Mayıs,Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,ALES TARİHLERİALES/1: 17 Nisan,ALES/2: 21 Ağustos,ALES/3: 20 Kasım,YABANCI DİL SINAVLARIYDS/1: 10 Nisan,YDS/2: 23 Ekim,YÖKDİL/1: 13 Mart,YÖKDİL/2: 28 Ağustos,Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.MSÜ: 27 Mart,DGS: 3 Temmuz,İSG/1:15 Mayıs,İSG/2: 11 Aralık,TUS 1. Dönem: 6 Mart,TUS 2. Dönem: 4 Eylül,DUS: 16 EkimEUS: 16 EkimYDUS: 18 AralıkYDS/1: 10 Nisan,YDS/2: 23 Ekim,YÖKDİL/1: 13 Mart,YÖKDİL/2: 28 Ağustos,ÖSYM sınav ücretleri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili birçok detay araştırılmaya başlandı. 2022 senesinde sınav ücretlerinin ne kadar olacağı henüz kesinleşmedi. Geçen sene ise ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavların ücretleri sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler konu hakkında araştırma yapıyor. 2021 senesinde ÖSYM sınav ücreti oldukça merak ediliyordu. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar; Sadece TYT'ye girecek adaylar 90 Lira,, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 ödemişti.hakkında kesin bilgi henüz bulunmuyor.