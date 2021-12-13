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ÖSYM 2022 Sınav Takvimi Açıklandı! ÖSYM Sınavları Ne Zaman?

ÖSYM sınav takvimi birçok adayın beklediği konular arasında yer alıyordu. Konuyla ilgili en çok araştırılanlar arasında ise ÖSYM sınavları ne zaman sorusu yer alıyordu. Peki ÖSYM sınavları ne zaman? 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...

Ekleme: 13.12.2021 - 10:50 Güncelleme: 13.12.2021 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
ÖSYM 2022 Sınav Takvimi Açıklandı! ÖSYM Sınavları Ne Zaman?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yapılacak olan birçok sınav tarihi merak ediliyordu. 2022 senesinde hangi tarihte hangi sınavların yapılacağı sorusu da sık sık merak edilenler arasındaydı. Sınavın hangi gün yapılacağını öğrenmek isteyen adaylar kedilerine bir çalışma planı hazırlamak amacıyla sık sık ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı sorusuna cevap arıyor. Bugün Twitter üzerinden Halis Aygün tarafından atılan tweet ile birçok kişi merak ettiği sorulara cevap aldı. ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı ve ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı Mı?


ÖSYM sınav takvimi 2022 birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. YKS, TYT,AYT YDS ve birçok sınavın ÖSYM tarafından yapılması sebebiyle adaylar sık sık konu hakkında araştırma yapıyordu. Bu kapsamda en merak edilen konular arasında ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı ve ÖSYM sınav takvimi 2022 ne zaman açıklanacak soruları yer alıyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından atılan tweet sonrası konu ile ilgili detaylar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre sınav tarihleri şu şekilde;

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,
KPSS TARİHLERİ
EKPSSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım,

ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı Mı?

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,
ALES TARİHLERİ
ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,
YABANCI DİL SINAVLARI
YDS/1: 10 Nisan,
YDS/2: 23 Ekim,
YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG TARİHLERİ

MSÜ: 27 Mart,

DGS: 3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2: 11 Aralık,

ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı Mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI
TUS 1. Dönem: 6 Mart,
TUS 2. Dönem: 4 Eylül,
DUS: 16 Ekim
EUS: 16 Ekim
YDUS: 18 Aralık

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,
YDS/2: 23 Ekim,
YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

2022 Sınav Ücretleri


ÖSYM sınav ücretleri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili birçok detay araştırılmaya başlandı. 2022 senesinde sınav ücretlerinin ne kadar olacağı henüz kesinleşmedi. Geçen sene ise ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavların ücretleri sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler konu hakkında araştırma yapıyor. 2021 senesinde ÖSYM sınav ücreti oldukça merak ediliyordu. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar; Sadece TYT'ye girecek adaylar 90 Lira,, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 ödemişti. 2022 ÖSYM sınav ücreti hakkında kesin bilgi henüz bulunmuyor.


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