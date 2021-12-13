Müge Anlı Serkan Kıyak olayı nedir? Serkan Kıyak kimdir?

Müge Anlı Serkan Kıyak Olayı Nedir?



Müge Anlı Serkan Kıyak olayı gündemden düşmüyor. Faili meçhul cinayet ve kaybolmaların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesiyle de tanınan Müge Anlı ve ekibi, her iş günü izleyiciyi ekrana kilitleyerek, kayıp dosyalarını ve uğraştıkları cinayetin kurbanlarını ortaya çıkarıyor. süreç boyunca kayıp insanları ve faili meçhul cinayetleri çözüyor. Peki2 çocuk annesi Z. Kıyak'a 4 gündür ulaşılamamasının ardından eşi Serkan Kıyak canlı yayına konuk olmuştu. 22 yaşında olan Kıyak'ın anneannesinin bakım kartını da alarak gittiği belirtildi.Yetiştirme yurdunda büyüyen Serkan Kıyak, evliliğinin ikinci yılında eşi tarafından terk edildi. Serkan Kıyak, eşi Z. Kıyak'ın canlı yayına bağlanmasının ardından sinir krizi geçirdi. Bir çocuk sahibi çiftin evliliği bitme noktasına gelirken Z. Kıyak, Pideci Gökhan'la birlikte olduğunu açıkladı.Karısının canlı yayındaki açıklamalarından sonra sinir krizi geçiren Serkan Kıyak, stüdyodan güçlükle çıkarıldı. Kendisini yerlere atarak gözyaşı döken genç adam, 'Çocuğum, benim gibi annesiz büyümesin' diyerek ağladı. Z. Kıyak'ın kendisini daha önce beş kez aldattığını dile getiren Serkan Kıyak, 'Daha önceki hatalarını affettim. Bunu da affederim, yeter ki gel' diye konuştu.Z. Kıyak ise kocasına dair içinde bir sevgi kalmadığını söyleyerek Pideci Gökhan'la yaşamaya devam edeceğini ifade etti. Bir çocuk annesi kadın, 'Ben seni sildim. Rahatım yerinde. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Ailemi de sildim, onlarla da görüşmeyeceğim. Annem, anneannem kimse umurumda değil' dedi.