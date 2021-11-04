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Moody's Türkiye büyüme tahmini yükseltti! Dikkat çeken artış

Moody's'in Küresel Makro Görünüm Raporu'nda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 5,8, 2022'de yüzde 4,4 ve 2023’te yüzde 3,2 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Moody’s, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6’dan yüzde 9,2'ye çıkardı.

Moody's Türkiye büyüme tahmini yükseltti! Dikkat çeken artış
Ekleme: 4.11.2021 - 18:48 Güncelleme: 4.11.2021 - 18:55 / Editör: Ozge Selin
Moody's Türkiye büyüme tahmini yükseltti! Dikkat çeken artış
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'de G20 ekonomilerinin yüzde 5,8, G20'deki gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 7,3 büyümesini öngörüyor. Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 başlıklı raporunun Kasım 2021 sayısını yayımladı.

İSTİKRARLI BÜYÜME AŞAMASINA GİRİLECEK

Raporda, beklenenden daha zayıf olan ekonomik büyüme ivmesinin ve artan enflasyonun küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği biraz azalttığı belirtildi. Gelecek yıl Kovid-19 salgını, tedarik zinciri ve iş gücü darboğazına ilişkin belirsizliklerin azalmasının beklendiğine yer verilen raporda, bu azalışların küresel ekonominin 2023'e kadar istikrarlı bir büyüme aşamasına girmesine izin vereceği öngörüldü.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜKSELTİLDİ

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 5,8, 2022'de yüzde 4,4 ve 2023'te yüzde 3,2 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Moody's raporunda, ABD, Kanada, Almanya, Japonya, İngiltere ve Çin ekonomileri için 2021 büyüme tahminleri hazirandan bu yana beklenenden daha zayıf veriler gelmesi nedeniyle aşağı yönlü revize edilirken, Türkiye, Güney Afrika, Rusya ve Suudi Arabistan için büyüme beklentileri ise yükseltildi.

TÜRKİYE İÇİN YÜZDE 9,2 BÜYÜME BEKLENİYOR

Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 4,9 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomilerin de bu yıl yüzde 7,3 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının 2022'de yüzde 4,8'e düşeceği aktarıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin ise 2021'de yüzde 9,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's eylül ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6 büyüyeceğini öngörmüştü. Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,6'dan yüzde 4,8'e çıkarıldığına işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin 2023'te yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi.

ENLASYONUN DÜŞECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Raporda, "parasal ve kredi genişlemesi ile bol likidite desteğinin Türkiye'nin kredi kaynaklı ekonomik toparlanmasını desteklemeye devam ettiğine" yer verilerek, hükümetin kredi kaynaklı büyümeye öncelik vermeye devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Türkiye'de enflasyon oranının ise bu yıl yüzde 19 ve gelecek yıl da yüzde 16,4'e düşeceği tahmin edildi.
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Moody's Türkiye büyüme tahmini yükseltti! Dikkat çeken artış
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