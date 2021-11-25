Merkez'de kritik zirve! Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüştü!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek üzere BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürleriyle bir araya geldi.'BANKACILIK SEKTÖRÜMÜZ ÇOK GÜÇLÜ'Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, 'Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik. İyi bir görüşme oldu, faydalı bir bilgilendirmeydi. Bankacılık sektörümüz çok güçlü. Faiz indirimi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Sektör, Merkez Bankası, BDDK birbiriyle uyumlu şekilde iletişim içerisindedir ve karşılıklı olarak dünyanın en başarılı sektörü olarak bankacılık sektörü bu işi yönetmektedir. Taleplerimizi, talepleri değerlendirip süreç içerisinde bunu yerine getireceğiz. Bu toplantılar daha önce ayarlanan toplantılar olağanüstü bir gelişme değil. Daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi.' ifadelerini kullandı.TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı.'SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMLARI GÖZLENMEKTEDİR'Öte yandan Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 'Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir.Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.' denildi.'İKTİSADİ TEMELLERDEN TAMAMEN UZAK'Açıklamanın devamında, 'Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur' ifadelerine yer verildi.