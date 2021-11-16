Yağ Lekesi Nasıl Çıkar? Gömlekten Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?



Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Kurumuş Yağ Lekesi Makinada Çıkar Mı?

Günlük hayat koşuşturması sırasında kıyafetlerimiz kolaylıkla kirlenebilir. Kuruyan lekelerin daha sonra çıkarılması çok daha zor hale gelir. Bu sebeple özellikle yağ lekesi konusunda çoğu kişi endişeleniyor.vesoruları çoğu kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.vesorularının cevabına haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.Yağ lekesi oluşması zaman zaman hepimizin başına gelen durumlar arasındadır. Kuruduğunda temizlenmesi çok daha zorlaşan bu durum meydana geldiğinde çoğu kişisorusunun cevabını merak eder. Yağ lekesi kuruduğunda belki de en sevdiğiniz gömleğinizin çöpe gitmesine neden olabilir. Bu yüzden yağ damlar damlamaz müdahale etmek büyük önem taşır. Sadece kıyafetler değil koltuk, halı ve diğer mobilyalara dökülen yağ lekesi için de yağ lekesi çıkarma yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Yağ lekesini çıkarmak için evde uygulayabileceğiniz birçok yöntem bulunur. İştesorusuna cevaplar;Bulaşık deterjanı yağ lekesini çıkarmak için oldukça etkili yöntemlerden biridir. Özellikle zeytinyağı bulaşık deterjanı kurtarıcı yöntemlerden olacaktır. Bulaşık deterjanının limonlu olması da yağın çıkmasını kolaylaştıran etmenlerdendir. Yağ lekesinin üzerine dökerek 10 dakika boyunca beklettiğiniz bölgeyi 10 dakikanın ardından ılık suyla durulayın. Yağ lekesi büyük oranda çıkacaktır.Karbonat yağ lekesini çıkarmak için oldukça işe yarar. Yağ dökülen bölgeye karbonat dökerek iyice çitileyin. Çitiledikten sonra hala yağ lekesi çıkmadıysa karbonatla deterjanı birlikte kullanabilirsiniz. Özellikle salçalı yağ lekesi nasıl çıkar sorusuna bu yöntem cevap niteliğinde olacaktır.Eğer yağ yün veya benzeri yapıdaki giysilere döküldüyse bu konuda nişasta size yardımcı olacaktır. Nişastayı ilgili bölgeye döktükten sonra ılık bez yardımıyla çitileyin.Bebek pudrası narin kumaşlar için tercih edilebilir.sorusu için bebek pudrası da cevap olarak verilebilir. Pudrayı lekeli bölgeye dökerek 10 dakika bekletin. Ardından makineye atarak yıkayın. Yağ lekesinden bu şekilde kolaylıkla kurtulabilirsiniz.Eter uçucu maddeler arasında yer alması sebebiyle kıyafetteki yağ lekesini çıkarmak için size oldukça yardımcı olacaktır. Eteri bir bez yardımıyla alarak lekeli bölgeye sürün. Sentetik kumaşlar için de oldukça etkili bir yöntemdir.Kurumuş yağ lekesini çıkarmak oldukça zordur. Bu sebeple yağ damladığında ilk anda leke çıkarma yöntemlerini uygulamanız tavsiye edilir.sorusu bu sebeple oldukça araştırılan sorular arasında yer alır. Kurumuş yağ lekesini çıkarmak için makine tek başına yeterli olmaz. Kuruduktan sonra lekenin büyük oranda azaldığını fakat leke izinin kaldığını göreceksiniz. Kurumuş yağ lekesini çıkarmak için öncelikle yukarıda bahsedilen yöntemleri uygulayın. Ardından makinaya atarak yağ lekesinin çıkmasını sağlayabilirsiniz.