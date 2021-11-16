Yağ Lekesi Nasıl Çıkar? Gömlekten Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?
Yağ lekeleri özellikle kuruduğunda inatçı lekeler arasında yer alır. Bu sebeple kurumuş yağ lekesi nasıl çıkar ve yağ lekesi nasıl temizlenir sorusu çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Peki yağ lekesi nasıl çıkar? Yağ lekesi nasıl temizlenir? Yağ lekesi makinada çıkar mı? İşte merak edilenler...
Günlük hayat koşuşturması sırasında kıyafetlerimiz kolaylıkla kirlenebilir. Kuruyan lekelerin daha sonra çıkarılması çok daha zor hale gelir. Bu sebeple özellikle yağ lekesi konusunda çoğu kişi endişeleniyor. Yağ lekesi nasıl çıkar ve yağ lekesi nasıl temizlenir soruları çoğu kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yağ lekesi nasıl çıkar ve kurumuş yağ lekesi nasıl çıkar sorularının cevabına haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?
Yağ lekesi oluşması zaman zaman hepimizin başına gelen durumlar arasındadır. Kuruduğunda temizlenmesi çok daha zorlaşan bu durum meydana geldiğinde çoğu kişi yağ lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabını merak eder. Yağ lekesi kuruduğunda belki de en sevdiğiniz gömleğinizin çöpe gitmesine neden olabilir. Bu yüzden yağ damlar damlamaz müdahale etmek büyük önem taşır. Sadece kıyafetler değil koltuk, halı ve diğer mobilyalara dökülen yağ lekesi için de yağ lekesi çıkarma yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Yağ lekesini çıkarmak için evde uygulayabileceğiniz birçok yöntem bulunur. İşte yağ lekesi nasıl çıkar sorusuna cevaplar;
Bulaşık Deterjanı
Bulaşık deterjanı yağ lekesini çıkarmak için oldukça etkili yöntemlerden biridir. Özellikle zeytinyağı bulaşık deterjanı kurtarıcı yöntemlerden olacaktır. Bulaşık deterjanının limonlu olması da yağın çıkmasını kolaylaştıran etmenlerdendir. Yağ lekesinin üzerine dökerek 10 dakika boyunca beklettiğiniz bölgeyi 10 dakikanın ardından ılık suyla durulayın. Yağ lekesi büyük oranda çıkacaktır.
Karbonat
Karbonat yağ lekesini çıkarmak için oldukça işe yarar. Yağ dökülen bölgeye karbonat dökerek iyice çitileyin. Çitiledikten sonra hala yağ lekesi çıkmadıysa karbonatla deterjanı birlikte kullanabilirsiniz. Özellikle salçalı yağ lekesi nasıl çıkar sorusuna bu yöntem cevap niteliğinde olacaktır.
Nişasta
Eğer yağ yün veya benzeri yapıdaki giysilere döküldüyse bu konuda nişasta size yardımcı olacaktır. Nişastayı ilgili bölgeye döktükten sonra ılık bez yardımıyla çitileyin.
Bebek Pudrası
Bebek pudrası narin kumaşlar için tercih edilebilir. Yağ lekesi nasıl çıkar sorusu için bebek pudrası da cevap olarak verilebilir. Pudrayı lekeli bölgeye dökerek 10 dakika bekletin. Ardından makineye atarak yıkayın. Yağ lekesinden bu şekilde kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
Eter
Eter uçucu maddeler arasında yer alması sebebiyle kıyafetteki yağ lekesini çıkarmak için size oldukça yardımcı olacaktır. Eteri bir bez yardımıyla alarak lekeli bölgeye sürün. Sentetik kumaşlar için de oldukça etkili bir yöntemdir.
Kurumuş Yağ Lekesi Makinada Çıkar Mı?
Kurumuş yağ lekesini çıkarmak oldukça zordur. Bu sebeple yağ damladığında ilk anda leke çıkarma yöntemlerini uygulamanız tavsiye edilir. Kurumuş yağ lekesi makinada çıkar mı sorusu bu sebeple oldukça araştırılan sorular arasında yer alır. Kurumuş yağ lekesini çıkarmak için makine tek başına yeterli olmaz. Kuruduktan sonra lekenin büyük oranda azaldığını fakat leke izinin kaldığını göreceksiniz. Kurumuş yağ lekesini çıkarmak için öncelikle yukarıda bahsedilen yöntemleri uygulayın. Ardından makinaya atarak yağ lekesinin çıkmasını sağlayabilirsiniz.