Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer? Boğaz Ağrısı Neden Olur?
Boğaz ağrısı sık sık karşılaşılan rahatsızlıklar arasında yer alır. Boğaz ağrısı neden olur ve boğaz ağrısına ne iyi gelir soruları bu sebeple oldukça merak edilir. Peki, boğaz ağrısı belirtileri nelerdir? Boğaz ağrısı neden olur? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte merak edilenler...
Boğaz ağrısı sık sık oluşan rahatsız edici durumlar arasında yer alır. Boğaz ağrısı nedenleri birçok durumdan kaynaklanıyor olabilir. Bu sebeple çoğu kişi boğaz ağrısı neden olur ve boğaz ağrısı nasıl geçer sorularına cevap arar. Boğaz ağrısı belirtileri meydana geldiğinde çoğu kişinin hayat kalitesi olumsuz etkilenir. Bu sebeple boğaz ağrısı tedavisi için geç kalınmadan alanında uzman bir doktora başvurulması tavsiye edilir.
Boğaz Ağrısı Belirtileri Nelerdir?
Boğaz ağrısı genellikle birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Boğaz ağrısı belirtileri genellikle altta yatan nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Boğazda meydana gelen kaşıntı ve ağrı sıklıkla karşılaşılan belirtilerdendir. Boğaz ağrısı belirtileri ayrıca şu şekilde sıralanabilir;
- Boğazda meydana gelen kaşıntı
- İğne batması hissedilmesi
- Yutkunma zorluğu
- Kırgınlık ve halsizlik
- Bademciklerin şişmesi
- Kısık ses
Enfeksiyon kaynaklı oluşan boğaz ağrısında ateş, öksürük, burun akıntısı ve mide bulantısı ile beraber ortaya çıkabilir.
Boğaz Ağrısı Neden Olur?
Boğaz ağrısı birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebepler arasında en sık rastlananı alkol ve sigara tüketimine bağlı olarak oluşan boğaz ağrısıdır. Ayrıca soğuk algınlığı da boğaz ağrısı oluşturan sebeplerdendir. Boğaz ağrısı neden olur sorusuna şu şekilde cevap verilebilir;
- Boğazı iyice korumamak boğaz ağrısına neden olabilir. Soğuk ve rüzgarlı havalarda boyun açıkta kaldığında boğaz ağrısı ortaya çıkabilir.
- Ses tellerinde meydana gelen rahatsızlık sonucu boğaz ağrısı meydana gelir.
- Makyaj malzemesi ve benzeri bakım ürünleri de boğaz ağrısına neden olabilir.
Boğaz Ağrısına Neden Olan Hastalıklar
Boğaz ağrısına neden olan hastalıklar genellikle kış mevsiminde oluşan grip, nezle ve benzeri rahatsızlıklardandır. Bronşit ve faranjit rahatsızlığı da boğaz ağrısı ortaya çıkaran nedenlerdendir.
Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir?
Boğaz ağrısına iyi gelen birçok alternatif tedavi yöntemi bulunur. Özellikle bitki çayları boğazı yumuşatarak belirtilerin hafiflemesine yardımcı olur. Özellikle adaçayı ve ıhlamur bu konuda oldukça yardımcı olacaktır. Aşırı sıcak olmaması bu konuda büyük önem taşır. Soğuk içecekler de aynı şekilde ağrının artmasına neden olabilir. Boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusuna cevap olarak şu maddeler sıralanabilir;
- Ballı süt boğazın yumuşamasına oldukça yardımcı olacaktır. Süt metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.
- Pastil eczanelerde kolayca bulunabilen ve boğaz ağrısını oldukça hafifletmeye fayda sağlayan önemli çözümlerdendir.
- Buhar banyosu da boğazın yumuşamasına yardımcı olabilir.
- Boğazı çok fazla yormamak ve sıcak tutmak boğaz ağrısının hafiflemesine fayda sağlar.
Boğaz Ağrısı Tedavisi
Boğaz ağrısı tedavisi doktor tarafından verilen ilaçlar sayesinde kolayca gerçekleştirilebilir. Boğaz ağrısı kendiliğinden geçebilen bir rahatsızlık olsa da uzun süre devam ettiğinde hayat kalitesini olumsuz etkiler. Boğaz ağrısı enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıktıysa doktor tarafından antibiyotik tedavisi uygulanacaktır. Bu ilaçların düzenli kullanımı bu sebeple büyük önem taşır.