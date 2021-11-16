Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer? Boğaz Ağrısı Neden Olur?



Boğaz Ağrısı Belirtileri Nelerdir?



Boğaz Ağrısı Neden Olur?







Boğaz Ağrısına Neden Olan Hastalıklar



Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir?





Boğaz Ağrısı Tedavisi

Boğaz ağrısı sık sık oluşan rahatsız edici durumlar arasında yer alır.birçok durumdan kaynaklanıyor olabilir. Bu sebeple çoğu kişivesorularına cevap arar.meydana geldiğinde çoğu kişinin hayat kalitesi olumsuz etkilenir. Bu sebepleiçin geç kalınmadan alanında uzman bir doktora başvurulması tavsiye edilir.Boğaz ağrısı genellikle birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir.genellikle altta yatan nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Boğazda meydana gelen kaşıntı ve ağrı sıklıkla karşılaşılan belirtilerdendir.ayrıca şu şekilde sıralanabilir;- Boğazda meydana gelen kaşıntı- İğne batması hissedilmesi- Yutkunma zorluğu- Kırgınlık ve halsizlik- Bademciklerin şişmesi- Kısık sesEnfeksiyon kaynaklı oluşan boğaz ağrısında ateş, öksürük, burun akıntısı ve mide bulantısı ile beraber ortaya çıkabilir.Boğaz ağrısı birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebepler arasında en sık rastlananı alkol ve sigara tüketimine bağlı olarak oluşan boğaz ağrısıdır. Ayrıca soğuk algınlığı da boğaz ağrısı oluşturan sebeplerdendir.sorusuna şu şekilde cevap verilebilir;- Boğazı iyice korumamak boğaz ağrısına neden olabilir. Soğuk ve rüzgarlı havalarda boyun açıkta kaldığında boğaz ağrısı ortaya çıkabilir.- Ses tellerinde meydana gelen rahatsızlık sonucu boğaz ağrısı meydana gelir.- Makyaj malzemesi ve benzeri bakım ürünleri de boğaz ağrısına neden olabilir.genellikle kış mevsiminde oluşan grip, nezle ve benzeri rahatsızlıklardandır. Bronşit ve faranjit rahatsızlığı da boğaz ağrısı ortaya çıkaran nedenlerdendir.Boğaz ağrısına iyi gelen birçok alternatif tedavi yöntemi bulunur. Özellikle bitki çayları boğazı yumuşatarak belirtilerin hafiflemesine yardımcı olur. Özellikle adaçayı ve ıhlamur bu konuda oldukça yardımcı olacaktır. Aşırı sıcak olmaması bu konuda büyük önem taşır. Soğuk içecekler de aynı şekilde ağrının artmasına neden olabilir.sorusuna cevap olarak şu maddeler sıralanabilir;- Ballı süt boğazın yumuşamasına oldukça yardımcı olacaktır. Süt metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.- Pastil eczanelerde kolayca bulunabilen ve boğaz ağrısını oldukça hafifletmeye fayda sağlayan önemli çözümlerdendir.- Buhar banyosu da boğazın yumuşamasına yardımcı olabilir.- Boğazı çok fazla yormamak ve sıcak tutmak boğaz ağrısının hafiflemesine fayda sağlar.doktor tarafından verilen ilaçlar sayesinde kolayca gerçekleştirilebilir. Boğaz ağrısı kendiliğinden geçebilen bir rahatsızlık olsa da uzun süre devam ettiğinde hayat kalitesini olumsuz etkiler. Boğaz ağrısı enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıktıysa doktor tarafından antibiyotik tedavisi uygulanacaktır. Bu ilaçların düzenli kullanımı bu sebeple büyük önem taşır.