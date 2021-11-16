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Bakan Akar'dan son dakika açıklamalar: S-400, F-35, Ege ve Doğu Akdeniz...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında; Türkiye'nin diyalog çağrılarına rağmen hukuksuz eylemlerini sürdüren Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Bakan Akar, "Mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor" değerlendirmesinde bulunurken S-400 ve F-35 konusunda son dakika açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'dan son dakika açıklamalar: S-400, F-35, Ege ve Doğu Akdeniz...
Ekleme: 16.11.2021 - 11:12 Güncelleme: 16.11.2021 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan son dakika açıklamalar: S-400, F-35, Ege ve Doğu Akdeniz...
Milli Savunma Bakanı Plan ve Bütçe Komisyonunda son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Yunanistan'a tepki gösterdi. 'İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen hukuksuz eylemlerini sürdürüyor' diyen Akar, 'Mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor' dedi. Akar ayrıca S-400 ve F-35 ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde;

24 Temmuz 2015 ten bugüne kadar toplam 32.901 bu yıl başından itibaren 2426 terörist etkisiz hale getirildi. Birilerinin sivillere zarar verildiği sis tabakası ve suni gündem oluşturmaya çalışması beyhude bir çabadır. Kürtler bizim kardesimiz. Türk Kürt kardeştir. Bizim için terörist teröristtir.

ABD'YE SERT PKK TEPKİSİ

ABD olmak üzere muhataplarımıza PKK, YPG'ye eşittir diyoruz. PKK'nın YPG' ye eşit olduğu konusunda tereddüt bulunmamaktadır.

EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELİNCEYE KADAR...

Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Mehmetçiğin nefesi teröristin ensesinde, iki gece aynI yerde yatamıyorlar. 15 Temmuz sonrası Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarında 4 bin DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi, terör koridoru engellendi. 470 bini İdlibli olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın olarak geri dondu. Sahada ve masada Rusya ile koordineli çalısmalar devam ediyor.

YUNANİSTAN'A TEPKİ: AB ÜYELİĞİNE SIĞINIYOR

Yunanistan'ın yaptığı haksIz ve hukuksuz eylemlere gerekli karşılık verilmektedir. AB üyeliğine sığınarak örtbas etmeye çalışmaktalar. Yunanistan bazı ülkelerin teşvikleriyle silahlanmaya basladı. Beyhude çaba. Bunlara rağmen biz sorunlarIn diyalog ile çözülmesini samimi olarak istemekteyiz. Yunan heyeti güven artırıcı toplantılarin 4'üncüsü için önümüzdeki günlerde Ankara'ya bekliyoruz.

KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZ

Kıbrıs bizim milli meselemiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız.

Komando Tugay sayımız 17 ye yükseltildi Deniz kuvvetleri seyir suresi 200 bin saate ulaştı 2021 de 84 tatbikata fiili olarak katkı sağlandı.

AFGANİSTAN DEĞERLENDİRMESİ

48 saatten az süre içinde planlandığı şekilde tahliye gerçekleşti. Türkiye olarak bundan sonra da gelişmeleri takip edeceğiz.

LİBYA

Biz Libya'da kesinlikle yabancı güç değiliz. Libya'da siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye sayesinde olmuştur.

F-35 AÇIKLAMASI

F-35 projesinde ise tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen, S-400 gerekçe gösterilerek F-35 tedarikimiz engellenmiştir. Mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere, 2022 yılı başlarında ABD'de yeniden bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Yeni F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarımızdan bir kısmının modernize edilmesi için resmi talebimizi Yabancı Askeri Satışlar (FMS) çerçevesinde ABD'ye 30 Eylül 2021'de iletilmiştir. ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Ancak süreç Kongre onayına tabi olacağından, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır.

S-400 bir savunma silah sistemi olup; S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır.
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Bakan Akar'dan son dakika açıklamalar: S-400, F-35, Ege ve Doğu Akdeniz...
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