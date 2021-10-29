Facebook'un İsmi Mi Değişti? Facebook Yeni Adı Ne Oldu? Meta Ne Demek?

Facebook İsmi Mi Değişti?



Meta Nedir?



Metaverse Nedir?



?" sorusu Facebook kullanıcıları tarafından araştırılmaya başladı. İsim değişikliği, dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta gerçekleştirildi. Mark Zuckerberg, uygulamanın adını Meta olarak açıkladı. Ad, Metaverse Evreninden esinlenmiştir ve sanal gerçekliğe odaklanmayı simgelemektedir. Yapılan bu isim değişikliğinin ardından Facebook kullanıcıları büyük bir şaşkınlık yaşadı. PekiMark Zuckerberg uzun zaman önce Facebook'un ismini değiştirmek istediğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından geçtiğimiz günlerde yapılan etkinlikle Facebook'un ismi değiştirildi. Facebook yeni adı Meta oldu. Henüz telefonlardaki uygulamanı adı değişmese de Zuckerberg bu konuda büyük bir değişim planladığını açıkladı.Facebook'un yeni adı Meta, "normalin ötesinde" anlamına gelen "Metaverse" kelimesinden geliyor. İsim, "verse" anlamına gelen "evren" kelimesinden gelir. Facebook'un yarattığı yeni teknolojinin adı bu nedenle "normal evrenin ötesinde" olarak kullanılabilir.Metaverse, fiziksel gerçekliğin, artırılmış gerçekliğin ve İnternet tarafından artırılan sanal alanın füzyonu (birleşmesi) tarafından yaratılan tüm sanal dünyaların ortak bir sanal alanıdır. "Metaverse" kelimesi, "meta" (aşkınlık anlamına gelir) ve "evren" kelimelerinin birleşimidir. Kelime, Neil Stephenson'un 1992 bilimkurgu romanı "Çığ"dan geliyor.