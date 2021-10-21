CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden deprem heykeli

CHP'li belediyeler, hemen hemen her gün heykel haberleriyle kamuoyunun gündeminde yer edinmeye devam ediyor.Heykel için harcanan paralarda oldukça cömert davranan bu belediyelerin başında ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi geliyor..Yeni bir proje başlatan Tunç Soyer liderliğindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı ilçesinde geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremi unutturmamak adına heykel dikimine karar verdi.400 BİN 500 TL'DEN İHALEYE ÇIKTIİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin proje için ayırdığı bütçe ise tartışmaları da beraberinde getirdi.Belediye'nin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü 22 Eylül'de ihalenin yaklaşık maliyetini 400 bin 500 TL olarak belirledi.Gazeteci Cengiz Alaçayır'ın ortaya çıkardığı ihale ise '30 Ekim Deprem Anıtı Alımı' diye duyuruldu.DEVLET DEPREMZEDELER İÇİN NE YAPMIŞTICHP'li belediyenin bu projesine gelen tepkiler sonrası akıllara hükümetin depremzedeler için attığı adımlar geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un girişimiyle Bayraklı ilçesinde depremzedeler için 5 bin 61 adet konut inşaasına başlanılmış, 11 ayda biten projeler taraflı tarafsız tüm İzmirliler tarafından alkışlanmıştı.