Apple popüler Kur'an-ı Kerim uygulamasını App Store'dan kaldırdı

Apple Store'da bulunan ve dünyanın en popüler Kuran-ı Kerim okuma uygulamalarından biri olan 'Quran Majeed'i, Pekin makamlarından gelen talep üzerine Çin'de kullanımdan kaldırıldı.BBC World'de yer alan habere göre Apple, Çin makamlarının uygulamanın yasa dışı dini metinlere ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle kullanımdan kaldırılması yönünde sunduğu talebi yerine getirdi.Çin hükümeti, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.Uygulamanın kaldırılması, ilk olarak Apple'ın App Store'daki uygulamalarını küresel bazda izleyen bir internet sitesi olan 'Apple Censorship' tarafından fark edildi.Apple'dan BBC'ye yapılan açıklamada, "Yerel kanunlara riayet etmemiz gerekiyor ve bazen hükümetlerle aynı fikirde olmadığımız karmaşık meseleler olabiliyor" denildi.Uygulamanın Çin'de hangi kuralları çiğnediği ise bilinmiyor.35 MİLYONDAN FAZLA KULLANICISI VARBunun yanı sıra uygulamanın dünya genelinde 35 milyondan fazla kullanıcısının olduğu öne sürülüyor.Diğer yandan Çin, Apple'ın en büyük pazarlarından biri ve şirketin tedarik zinciri büyük ölçüde Çin'deki üretime bağlı.İLK DEĞİLDaha önce bir başka popüler dini uygulamalar arasında olan Olive Tree (Zeytin Ağacı) İncil uygulaması da bu hafta Çin'de kullanımdan kaldırılmıştı.Çin Komünist Partisi (ÇKP), ülkede İslam'ı ve Hristiyanlığı resmi olarak din olarak tanıyor.