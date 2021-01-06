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Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki terör sloganlı protestolar için açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokatif olaylar hakkında bir açıklama yayınladı. Soylu, Boğaziçi Üniversitesinde üniversiteli olmayıp içeriye girmeye çalışan terörle iltisaklı gruplara izin vermeyen Türk polisinin doğru yaptığını söyledi. Soylu “Buyrun geçin mi? deseydik” dedi.

Güncel / 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:14
Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki terör sloganlı protestolar için açıklama!

Boğaziçi Üniversitesi yaşanan olayları provoke etmeye çalışan zanlılar arasında PKK, MLKP, DEVPAR, THKPC, TKP/ML ve TKEP/L gibi terör örgütleri ile marjinal gruplara üye olan isimler olduğu ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere yönelik açıklama yaptı.

Soylu 'Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır' dedi.



Soylu şu ifadeleri kullandı:

Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır…

ÜNİVERSİTENİN KAPISINI KIRDILAR!

Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar.
Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu.
İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar...
Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile Polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu.



Bunu eleştirenlere soruyorum:
Ne yapılsaydı yani!?
1- Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye
girmesine izin mi verilseydi?
2- Polise katil diyenlere göz yumulup 'buyurun geçin' mi denseydi?
3- Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi?
4- Veya 'Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım.' mı denseydi?

Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum: Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır…

İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız.



Ancak Milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var.
Devlet olarak, Aziz Milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile, kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz.

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