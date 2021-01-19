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CHP'li Engin Altay'dan taciz ve tecavüz eleştirilerine yanıt geldi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sapkınlık her partiye sirayet edebilir" dedi.

Güncel / 19 Ocak 2021 Salı 16:39
CHP'li Engin Altay'dan taciz ve tecavüz eleştirilerine yanıt geldi!

CHP'de art arda yaşanan taviz, tecavüz ve hırsızlık vakaları gündeme bomba gibi düştü.

Parti içerisinde yaşanan skandallar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması, tepkilere neden oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sessizliğe dikkat çekerek 'CHP'nin başındaki zat 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor? Neden bunlarla ilgili işlem yapmıyor? Biz bu saldırıların önünü milletimize doğruları anlatarak kesmezsek, işin nereye varacağını göremeyiz. Karşımızdakiler milletimize sürekli yalan, iftira ve çarpıtmalarla giderken biz parti binalarında oturursak o mermer delinir.' ifadelerini kullandı.

'SAPKINLIK HER PARTİYE SİRAYET EDEBİLİR'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bu eleştiriye yanıt verdi.

CHP'li Altay, 'Sapkınlık her partiye sirayet edebilir. Önemli olan bunu yakaladığın anda kulağından tutup yargının önüne atmaktır. CHP onu da yapmıştır, partiyle ilişiğini de kesmiş, Sayın Genel Başkan da bu konuda konuşmuştur.' ifadelerini kullandı.

Kemal KılıçdaroğluEngin AltayRecep Tayyip Erdoğan

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