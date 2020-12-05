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CHP'li eski vekil Feramüz Şahin cinsel saldırıdan ceza aldı

Eski CHP Tokat Milletvekili Şahin’in, evli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. Şahin’in istismar ve cinsel sömürü vakaları ile ilgili araştırma önergesinde imzası bulunuyordu

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:09
CHP'li eski vekil Feramüz Şahin cinsel saldırıdan ceza aldı

CHP'de taciz olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. İddiaya göre; 21 Temmuz 2017'de bir düğünde eski CHP Tokat Milletvekili Feramüz Şahin, evli kadın A.İ.'ye tavla oynamak istediğini belirterek 'Kazanırsan sana ev, araba ne istersen alırım. Kazanırsam benim isteğimi karşılayabilecek misin?' dedi. Bunun üzerine A.İ. Şahin'in yanından uzaklaştı.



Bir süre sonra Şahin, fotoğraf çekimi esnasında A.İ.'ye cinsel saldırıda bulundu. Ardından taciz içerikli mesajlar gönderdi. A.İ.'nin Şahin'e açtığı davada Erbaa 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Şahin'i 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından ceza 5 yıla düşürüldü. Şahin'in istismar ve cinsel sömürü vakaları ile ilgili araştırma önergesinde imzası bulunuyor.


Milletvekili

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