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Avrupa Birliği'nden çarpıcı Türkiye itirafı!

"Oruç Reis" ve "Barbaros Hayrettin Paşa" gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini belirten AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi. İnkar edilemeyecek başarılar elde etti" dedi.

Güncel / 19 Aralık 2020 Cumartesi 14:04
Avrupa Birliği'nden çarpıcı Türkiye itirafı!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Zorlu 2020'den sonra AB-Türkiye ilişkilerinde önümüzdeki yol' başlıklı blog yazısı yayımladı.

'Oruç Reis ve Barbaros her gün anılır oldu'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği 'Oruç Reis' ve 'Barbaros Hayrettin Paşa' gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini belirten Borrell, Türkiye ile ilişkilerin karmaşık ve çok yönlü olduğunu, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının bunların merkezinde bulunduğunu ifade ederek, 'bu meselelerin daha fazla ertelenemeyeceği' değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye inkar edilemeyecek başarılar elde etti'

Borrell, 'Türkiye dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi ve inkar edilemeyecek başarılar elde etti. Maalesef bazı durumlarda Türkiye'nin uluslararası gündemi AB'nin çıkarlarıyla uyumlu değil ve yöntemleri de AB'ninki gibi değil' ifadesine yer verdi.

Yunanistan

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