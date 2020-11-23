USD (Alış - Satış) : 7,58 - 7,59 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Melih Gökçek'ten olay iddia: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Gökçek, "45 milyonluk ihaleyi iptal edip 61 milyona davetiye usulüyle aynı kişiye niye verdi" diye sordu.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:05
Melih Gökçek'ten olay iddia: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bütçe görüşmeleri öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Mansur Yavaş'a dikkat çeken sorular yöneltti.

Yavaş'ın hep dile getirdiği 'Şeffaf ihale' uygulamasını sert sözlerle eleştiren Gökçek, 'Mansur Yavaş sana kömür ihalesini sorardım. 45 milyonluk ihaleyi iptal edip 61 milyona davetiye usulüyle aynı kişiye niye verdiğini sorardım. Sana metro konusunda Ankaralıları nasıl aldattın onu sorardım.' düşüncesini dile getirdi.

İşte Gökçek'in paylaşımları:

'İpliğini pazara çıkarayım dedim'
- Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütçe görüşmeleri var. Belediye meclis üyeleri mutlaka Mansur yavaş'a birçok soru sorucaklar. Ben de eski bir belediye başkanı olarak dışarıdan bazı sorular sorarak Mansur Yavaşın ipliğini pazara çıkarayım dedim.

'Şeffaf ihale'
- Mansur Yavaş'a milleti 'şeffaf ihale yapıyorum. Bütün Türkiye'ye örnek oluyorum' diyerek nasıl uyuttuğunu örnekleriyle anlatıp, nasıl numaralar döndüğünü örnekleriyle ortaya koyup, kendisinden doyurucu cevap isterdim...

Aynı kişiye ihale
- Mansur Yavaş sana kömür ihalesini sorardım. 45 milyonluk ihaleyi iptal edip 61 milyona davetiye usulüyle aynı kişiye niye verdiğini sorardım. Sana metro konusunda Ankaralıları nasıl aldattın onu sorardım.

'Hiç ama hiçbirine cevap veremez'
- Dedim ki hiç olmazsa soruları 10'a tamamlayayım. Son üç soru daha inan olsun daha onlarca soru sorarım. Ve hiç ama hiçbirine cevap veremez. Niye mi? Çapsızda onun için...

'Yavaş'ın uykuları kaçacak...'
- Bu tweetten sonra Rabbim'in izniyle Mansur Yavaş'ın uykuları kaçacak... dinleyin... Niye kaçacağını görün...










Mansur YavaşMelih Gökçek

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement