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KKTC için tarihi gün: 46 yıldır kapalı olan Maraş bugün açılıyor

KKTC’de 46 yıldır kapalı olan Maraş bugün açılıyor. Başkan Erdoğan’ın belirttiği gibi karar bazılarını rahatsız etti. KKTC Başbakanı Tatar “Hayalet şehir insanlığa açılıyor” diyerek karara sahip çıktı.

Dünya / 08 Ekim 2020 Perşembe 11:06
KKTC için tarihi gün: 46 yıldır kapalı olan Maraş bugün açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ın da katıldığı etkinlikte, Maraş'ın bugün yeniden açılacağını duyurması 'bazı çevreleri' rahatsız etti. 'Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçek' diyen Başkan Erdoğan, 'Maraş'ın açılmasının birçok yeri rahatsız edeceğini' söylemişti.

SÜREÇ İŞLEYECEK
Maraş kararının ardından KKTC'de Halkın Partisi (HP) hükümetten çekildi. KKTC Başbakanı Tatar, 'Koalisyon ortağımızın kararına rağmen anayasal süreç işleyecek, hükümetimiz görev başında. HP'nin insanımızın özlemle beklediği Türkiye'den yeniden ülkemize su gelmesinin gerçekleştiği, Maraş'ın tarihi bir kararla açıldığı gün hükümetten çekilmesi doğru değil' dedi. Tatar, 11 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında partisinin diğer koalisyon seçeneklerini de erken seçimi de görüşeceğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Maraş kararı hakkında 'Ankara ve Kıbrıs'ta yapılan düzenlemeler seçimlerimize müdahaledir' dedi. Maraş kararına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'dan da tepki geldi.

RUM BASINI: ENGELLEYEMEDİK
Karar, Rum medyasında geniş yer buldu. Bütün çabalara rağmen Maraş'ın açılmasının engellenemediği belirtildi. 'Almanya, İngiltere ve ABD'nin çabaları Ankara üzerinde başarılı olamadı' denildi.

'YENİ GELECEĞİN BAŞLANGICI'
'Hayalet şehir' kapalı Maraş'ın açılmasını, Kıbrıs Türk halkının yeni geleceğinin bir başlangıcı olarak niteleyen Başbakan Tatar, 'Farelere ev sahipliği yapan şehri hayata döndürüyoruz. Onurlu bir adım atıldı. 46 yıldır kapalı olan yeri insanlığa açıyoruz' dedi.

İngiltereKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiYunanistanRecep Tayyip Erdoğan

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